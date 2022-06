Clip NÓNG 24h: Bức xúc hình ảnh xe bồn chở xăng chạy lùi trên cầu Nhật Tân

Bức xúc hình ảnh xe bồn chở xăng chạy lùi trên cầu Nhật Tân

Bức xúc hình ảnh xe bồn chở xăng chạy lùi trên cầu Nhật Tân. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Camera ghi lại cảnh xe bồn chở xăng dầu chạy lùi trên cầu Nhật Tân sáng 11/6 khi có nhiều phương tiện đang di chuyển đúng chiều với tốc độ nhanh. Nhiều người xem clip đã tỏ ra rất bất bình vì cho rằng xe bồn chở xăng chạy lùi như vậy có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khác và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Bé gái đội mưa hì hục giúp mẹ "chạy" đồ đang phơi ở sân khiến ai nhìn cũng cảm phục

Bé gái đội mưa hì hục giúp mẹ “chạy” đồ đang phơi ở sân khiến ai nhìn cũng cảm phục. Nguồn: Infonet

Theo camera an ninh của ngôi nhà ghi lại, vào thời điểm hơn 2 giờ chiều ngày 5/6, cả nhà đi vắng hết, còn mỗi em ở nhà. Đang chơi, thấy trời tối sầm, có dấu hiệu sắp mưa, bé gái vội vàng chạy ra sân giúp mẹ đưa đồ đạc đang phơi vào trong mái hiên đã bắn tôn.

Em bé định giúp mẹ bê chiếc nệm ở giữa sân vào nhà. Tuy nhiên, do cân nặng của tấm nệm này quá sức đối với em, nên bé gái hì hục, loay hoay mãi mà không làm gì được.

Trời mỗi lúc lại mưa dày hạt và to hơn. Em bé đành quay ra thu những vật dụng khác đang phơi và làm đổ chiếc nệm để dễ kéo vào trong nhà hơn. Trời mưa to làm em ướt hết, chiếc nệm cũng đã thấm nước, nhưng cô bé không bỏ cuộc. May sao, lúc đó mẹ em ở ngoài đồng cũng kịp đạp xe về nhà để giúp bé.

Người phụ nữ tiện tay "cầm nhầm" điện thoại của nữ nhân viên quán nước

Người phụ nữ tiện tay "cầm nhầm" điện thoại của nữ nhân viên quán nước. Nguồn: infonet

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 10/6 và được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Theo bài đăng, vụ việc xảy ra tại một cửa hàng đồ uống trên đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong clip xuất hiện 2 người, 1 là vị khách hàng, còn người kia chính là nữ nhân viên quán.

Người phụ nữ mua hàng mặc bộ váy hồng, đeo túi xách đen và nhìn sang chảnh, có tiền. Tuy nhiên, nhân lúc nhân viên quán bận làm đồ uống cho mình, lơ là cảnh giác, người phụ nữ mặc váy hồng đã lấy luôn chiếc điện thoại đặt trên bàn và bỏ túi của mình. Sau đó, chị ta nhanh chóng rời quán. Nữ nhân viên không hề biết mình bị mất điện thoại cho đến khi vị khách kia đã đi mất.

Hành động ăn trộm của người phụ nữ diễn ra nhanh chóng nên không một ai trong cửa hàng để ý. Sau khi trích xuất camera, chủ quán vô cùng bức xúc nên đã đăng đàn lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng truy tìm danh tính người phụ nữ đó.

Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô lao xuống vực vì vượt ẩu

Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô lao xuống vực vì vượt ẩu. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Mặc dù bị khuất tầm nhìn nhưng tài xế xe ô tô có camera hành trình vẫn quyết định vượt xe phía trước. Di chuyển với tốc độ cao ở đoạn đường đèo cua khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng khi có xe đi ngược chiều xuất hiện.