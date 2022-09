Hình ảnh CSGT giúp dân nhặt hơn 1 tạ cá bị đổ ra đường khiến nhiều người "thả tim"

Nguồn: Báo Tiền Phong

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/9, tại khu vực đường Nguyễn Xiển, gần ngã tư Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do thiếu tá Nguyễn Duy Khánh (tổ trưởng), thiếu tá Nguyễn Việt Anh và đại úy Hoàng Trung Phong tổ viên trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xe máy làm đổ số lượng lớn cá xuống đường.

Ngay lập tức cán bộ chiến sĩ CSGT cùng người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, giúp đỡ. Sau khoảng 10 phút, toàn bộ số cá rơi xuống đường đã được nhặt lại trả cho người đi xe máy.

Cảm động trước sự giúp đỡ, người đàn ông gửi lời cảm ơn các cán bộ chiến sĩ CSGT và những người xung quanh đã tận tình hỗ trợ mình.



Công an vào cuộc xác minh clip cháu bé bị mẹ "tác động" gãy xương đùi

Nguồn: Sức Khỏe Đời Sống

Ngày 23/9, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến clip về vụ việc người mẹ đạp gãy chân con ở Bắc Giang đang gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, nội dung trong đoạn clip được cho là người mẹ đạp gãy chân con trai là hoàn toàn có thật.



Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra tại xã Quý Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) từ tháng 6/2022. Cháu trai trong clip đã bị gãy xương đùi nhưng đến thời điểm hiện tại đã khỏi và hoàn toàn có thể đi lại bình thường.

Tại Công an huyện Lục Ngạn, người phụ nữ trong clip (mẹ ruột của nạn nhân) khai nhận do bản thân bực tức việc con trai nghịch ngợm làm mất chìa khóa xe mô tô dẫn đến mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi nên đã đánh con.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định người mẹ đã có dấu hiệu của hành vi hành hạ con cái và cố ý gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người này bị trầm cảm sau sinh.



Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ đang nuôi con nhỏ gần 1 tuổi, cả ngày chỉ một mình trông nhà, nuôi con vì chồng đang đi lao động tại nước ngoài. Điều này dẫn đến việc người mẹ dễ nóng nảy, không kiểm soát được bản thân nên đã đánh đập con cái.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Xe bán tải bị đâm xoay ngang trên cầu do lỗi sơ đẳng của tài xế

Nguồn: Dân Trí

Sự việc xảy ra chiều 21/9 trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại.

Theo đó, tài xế chiếc bán tải màu đỏ không giữ khoảng cách an toàn. Khi thấy xe tải phía trước lách sang trái để tránh một chiếc SUV màu đen, người điều khiển xe bán tải cũng lập tức đánh lái theo, dẫn tới tình huống lấn vào làn của xe ô tô con đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái.

Lỗi này của tài xế đã dẫn tới hậu quả là xe bán tải bị xe ô tô con đâm xoay ngang trên cầu, móp một bên hông và đuôi xe.

Vượt ẩu không chú ý, tài xế ô tô con đâm liên tiếp 2 xe ngược chiều rồi xoay 180 độ

Nguồn: Mạng xã hội giao thông/Nguyễn Văn Thịnh

Tình huống được cho là xảy ra ngày 21/9, trên tuyến đường thuộc khu vực xã Đông Quang (Đông Hưng, Thái Bình). Diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình phía sau của một ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại.

Theo đó, xe ô tô con màu đỏ đi phía sau ô tô gắn camera hành trình đã áp sát xe phía trước, đánh lái sang với ý định vượt lên. Cùng lúc đó, xe tải và nối tiếp là xe đầu kéo đi theo hướng ngược lại lao tới, đã xảy ra va chạm với xe ô tô con.

Hậu quả, chiếc xe con bị đâm hai lần liên tiếp. Xe bị đẩy lùi về sau rồi gần như xoay 180 độ. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về các mức độ thiệt hại.