Clip NÓNG 24h: Camera vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe con tập lái ở Hải Phòng

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe con tập lái trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc 15h46' chiều 25/11 địa bàn phường Đông Hải 1 gần Khách Sạn Việt Trung theo hướng di chuyển từ Hà Nội về Cảng Đình Vũ đoạn từ cầu vượt Big C về Ngã 3 Đình Vũ quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Theo camera hành trình của 1 xe ô tô đi phía sau ghi lại, xe đầu kéo đã đi lấn làn va chạm với ô tô con màu đen tập lái đi cùng chiều.

Hậu quả xe ô tô con tập lái bị xe đầu kéo tông xoay ngang hư hỏng móp méo một bên hông sường phía lá,i khiến giao thông hướng từ Hà Nội di chuyển về Cảng Đình Vũ - Hải Phòng bị ùn tắc trong nhiều giờ.

Liên quan đến vụ chặn đầu ô tô trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thông tin với Người Lao Động, ngày 26/11 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoài Phong, Đoàn Đào Thanh Thắng, Đặng Văn Anh Khoa, Trịnh Phát Đạt, Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Phước Hùng, Lê Toàn Thắng và Lê Bảo Thuận cùng về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Phong, Thắng, Hùng, Huy và Thuận; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khoa, còn 2 bị can đang bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 16/11, anh Tuấn điều khiển ôtô lưu thông theo Quốc lộ 1 hướng TP HCM về TP Tân An, tỉnh Long An. Trong lúc đang dừng chờ đèn đỏ ở huyện Thủ Thừa thì bị một nhóm đối tượng tay cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe.

Sợ hãi bởi sự hung hãn của nhóm đối tượng, anh Tuấn cài chốt cửa xe nhưng liền bị nhóm này dùng mã tấu đập cửa. Sau đó nhóm người đánh, chém anh Tuấn.

Sau đó, nam tài xe chạy xe về trung tâm TP Tân An và được người thân đưa vào bệnh vên Đa khoa Long An cấp cứu.

Tối nay 27/11, tỉnh Bạc Liêu sẽ long trọng tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Ngày hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022).

Trước khi sự kiện lớn này diễn ra, dàn xe cổ gồm 22 chiếc với nhiều màu sắc, mui kín và mui trần đến từ Câu Lạc bộ Volkswagen Sài Gòn đã hội tụ về Bạc Liêu để tham gia diễu hành, quảng bá cho ngày hội.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội cấp tỉnh, có sự tham gia của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và một số tỉnh, thành phố trong cả nước; với các sự kiện chính diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/11.

Hình ảnh xấu xí được chính các cổ động viên 2 đội ghi lại sau đó tung lên mạng xã hội sau trận Argentina thắng Mexico 2-0 hôm 27/11 (giờ Hà Nội). Theo đó, các cổ động viên của 2 quốc gia châu Mỹ đã vung những nắm đấm vào nhau trên khán đài sân Lusail. Hình ảnh trên khán đài cũng phần nào phản ánh những diễn biến dưới sân khi phần lớn thời gian đôi bên chơi giằng co, phạm lỗi liên tục nhưng không tạo ra được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Ẩu đả trên khán đài nổ ra trong bối cảnh Lionel Messi và các đồng đội buộc phải thắng Mexico để nuôi hy vọng đi tiếp. Thực tế, trước đó ở trận ra quân Argentina đã phải nhận cú sốc lớn nhất World Cup 2022 khi thua Ả rập Xê-út 1-2. Tuy nhiên, chiến thắng hôm nay khiến cổ động viên Argentina thở phào sau khi thua Ả rập Xê-út ở trận ra quân.