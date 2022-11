Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip ô tô tông thẳng vào 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy ở Tuyên Quang

Xôn xao clip ô tô tông thẳng vào 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy ở Tuyên Quang

Xôn xao clip ô tô tông thẳng vào 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy ở Tuyên Quang. Nguồn: MXH

Theo nội dung trong clip, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 5h sáng nay 22/11, tại khu vực cây xăng Sơn Nam (xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người gồm cả nam và nữ đuổi theo 1 chiếc ô tô con màu trắng đang đi lùi trong khu vực cây xăng. Chiếc xe này bất ngờ chuyển hướng đi thẳng, tăng tốc, hất 1 phụ nữ lên nắp capo. Người này bị rơi xuống đất và cuốn vào gầm xe. Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục tăng tốc đâm vào 1 phụ nữ khác rồi bỏ chạy ra đường. Sau vụ việc, 1 phụ nữ đã tử vong, 1 người phải cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phòng nghiệp vụ của công tỉnh đã vào cuộc bắt giữ được đối tượng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

2 thanh niên nửa đêm ném đá vỡ kính xe ô tô đang đậu trên vỉa hè

2 thanh niên nửa đêm ném đá vỡ kính xe ô tô đang đậu trên vỉa hè. Nguồn: MXHGT

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại được vụ việc xảy ra vào lúc 02h48' đêm 20/11 tại đường Thủ Khoa Huân hướng đi chợ Búng (Tp.Thuận An, Bình Dương) đang được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, 2 thanh niên chở nhau đi trên chiếc xe máy, khi đi qua đoạn đường có chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè, 2 người đã quay lại và nhặt gạch đá ném liên tiếp vào chiếc xe ô tô màu trắng. Hậu quả khiến chiếc xe bị hư hỏng nhiều phần, kính và đèn xe bị vỡ. Được biết chủ xe sáng ra khi phát hiện chiếc xe ô tô của mình bị hư hỏng đã trích xuất camera và báo công an địa phương.

Gặp cậu bé lao qua đường như tự sát, 2 ô tô "đứng hình" và cái kết thót tim

Gặp cậu bé lao qua đường như tự sát, 2 ô tô 'đứng hình' và cái kết thót tim - Tạp chí Người Đưa Tin

Hình ảnh được thành viên nhóm facebook Otofun “T.N” chia sẻ mới đây thu hút nhiều bình luận. Tình huống bất ngờ xảy ra trên một đoạn đường hôm 10/11 được camera hành trình của một chiếc xe ghi lại. Theo đó, vừa nhảy từ xe máy xuống, một cậu bé liền lao qua đường cắt đầu ô tô. Rất may, tài xế 2 chiếc ô tô đều rất nhanh trí xử lý tình huống kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem clip, nhiều ý kiến cho rằng cậu bé quá may mắn khi thoát được đại nạn, còn 2 lái xe ô tô lái xe thì được cho là cực tỉnh táo.

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng sẽ là bài học để các bậc phụ huynh chú ý tới con cái hơn khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn thương tâm.

Đang yên đang lành lại nổi hứng thể hiện bản lĩnh quái xế, thanh niên liền nhận cái kết đau đớn

Đang yên đang lành lại nổi hứng thể hiện bản lĩnh quái xế, thanh niên liền nhận cái kết đau đớn. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đau đớn của một nam thanh niên giữa đêm vắng. Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đi xe máy lúc ban đêm, đường xá thời điểm này khá vắng người qua lại. Tiếp đó, anh chàng "nổi hứng" muốn thể hiện bản lĩnh "quái xế" của mình nên bắt đầu rồ ga, bốc đầu xe máy. Tưởng chừng sẽ có một cú bẻ lái tuyệt đẹp thì thanh niên này đã phải nhận ngay cái kết đau đớn. Anh chàng mất lái khiến cả người lẫn xe ngã kềnh ra đường ngay sau khi vừa bốc đầu. Mặc dù camera an ninh bị khuất, không ghi lại được cảnh thanh niên bị ngã, tuy nhiên, tiếng động mạnh inh ỏi đã nói lên tất cả.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc vô cùng với hành động vô ý thức, xem thường luật lệ giao thông của nam thanh niên.