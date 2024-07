Clip NÓNG 24h: Cảnh sát giao thông TP.HCM kịp thời hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh nguy kịch đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông TP.HCM kịp thời hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh nguy kịch đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông TP.HCM kịp thời hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh nguy kịch đi cấp cứu. Nguồn: Báo Công Lý

Vào khoảng 9h30 sáng 6/7, một người dân chạy vào trực ban Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Qua trao đổi với người nhà được biết, cháu bé sơ sinh bị viêm phổi, đang trong tình trạng nghiêm trọng, nguy hiểm, phải trợ thở bằng bình oxy. Tuy nhiên, bình oxy đã hết, do đó cần sự hỗ trợ của lực lượng CSGT để kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được lời đề nghị hỗ trợ của người dân, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã phân công Đại úy Phạm Khắc Tiệp và Đại úy Vũ Đức Thành hỗ trợ. Hai chiến sĩ CSGT đã dùng xe mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên mở đường cho xe ô tô nhanh chóng di chuyển qua các tuyến đường đông đúc để đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Được biết, gia đình cháu bé ở phường Thanh Xuân, quận 12. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trước đó, hai chiến sĩ CSGT Hàng Xanh cũng hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện kịp thời.

Ngã văng khỏi xe máy sau va chạm, thiếu nữ bị xe khách cán qua người tử vong

Ngã văng khỏi xe máy sau va chạm, thiếu nữ bị xe khách cán qua người tử vong. Nguồn: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT thương tâm xảy ra vào khoảng 5h sáng 7/7, trên QL20 (đoạn qua thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Thời điểm này, xe máy do em D.H.N chở theo em H.Q.A (cùng SN 2007, trú tại TP.HCM) đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi đến địa điểm trên, xe máy của hai em xảy ra va chạm với xe máy do ông V.V.T (SN 1965, ở TP.HCM) lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe máy do em N điều khiển đổ ra đường, em H.Q.A văng khỏi xe máy. Cùng lúc, xe khách mang biển số tỉnh Bạc Liêu do tài xế V.Q.Ng (SN 1989) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người, làm em A tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lao xuống mương nước trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe khách mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lao xuống mương nước trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 10 giờ 27 phút ngày 7/7, camera phía sau của xe khách 34B-019.89 chạy theo hướng Ninh Thuận - Đồng Nai trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Theo đó, xe khách 50F-034.39 chạy sau xe khách 34B-019.89 với tốc độ khá nhanh và thời điểm trên trời đang mưa nhẹ.

Xe khách 50F-034.39 đã liên tục mở đèn xin qua mặt và đã va chạm vào đuôi xe 34B-019.89, sau đó mất lái đâm vào dải phân cách hư hỏng 30 tấm chống chói và xô ngã 15 dải phân cách bằng bê tông. Tiếp nữa, chiếc xe này lao qua bên phải và ngã nhào xuống mương thoát nước.



Vụ tai nạn đã làm hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, đập kính thoát thân. Rất may không có thương vong.



Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và là đoạn không có dải dừng xe khẩn cấp. Vụ tai nạn đang được Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm rõ.

Thái Bình: 2 xe máy đấu đầu trực diện khiến một nữ sinh lớp 11 tử vong

2 xe máy đấu đầu trực diện khiến một nữ sinh lớp 11 tử vong ở Thái Bình. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 7/7, một cán bộ xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người trên địa bàn xã này tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 6/7, tại Km 07+800 đường tỉnh 462 thuộc địa phận thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung.

Vào thời điểm trên, xe máy biển số 30F8-461X do anh Phạm Văn T (sinh năm 1983, trú thôn Năng Tĩnh, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải) điều khiển đi theo hướng từ xã Nam Hưng đi xã Nam Trung.

Khi đến Km 07+800 đường tỉnh 462, xe máy do anh T điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 17B2-397.2X do em Phan Thị Hồng Ng (sinh năm 2007, trú thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung) điều khiển chở người ngồi sau là cháu Phan Thị Huyền Tr (sinh năm 2011, có cùng địa chỉ).

Lúc này, xe máy do em Ng điều khiển đi hướng ngược chiều, đang chuyển hướng từ bên phải sang bên trái đường theo chiều đi. Sau cú đâm trực diện, em Phan Thị Hồng Ng bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Theo dữ liệu từ một camera an ninh của một nhà dân ven đường tỉnh 462 ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy biển số 30F8-461X do anh Phạm Văn T điều khiển đi với tốc độ khá cao, cả 2 người trên xe máy biển số 17B2-397.2X do em Phan Thị Hồng Ng điều khiển đều không đội mũ bảo hiểm.

Cũng theo chính quyền địa phương, em Phan Thị Hồng Ng đang là học sinh lớp 11 thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Tiền Hải.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.