Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc kinh hoàng mô tô nước phát nổ, hất văng người điều khiển tại Cô Tô

Theo người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/7 tại bãi tắm Hồng Vàn, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm trên, chiếc mô tô nước do một nhân viên đang chuẩn bị kéo phao chuối phục vụ du khách thì bất ngờ phát nổ, hất văng người điều khiển lên không trung.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND huyện Cô Tô xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, may mắn người lái mô tô nước chỉ bị thương nhẹ, vụ nổ khiến chiếc xe mô tô nước bị phá hủy hoàn toàn, sau đó cháy trên biển.

Cũng theo đại diện UBND huyện Cô Tô, hoạt động mô tô nước chưa được cấp phép trên địa bàn huyện, chính quyền địa phương sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại bãi tắm du lịch Hồng Vàn. Tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động mô tô nước trái phép.

Hà Nội: Người đi xe máy chuốc họa vào thân vì vượt ẩu bất chấp

Khoảng 7h30' ngày 4/7 trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một người lái xe máy thản nhiên bám đuôi một xe máy khác để vượt qua xe tải. Dù không đảm bảo an toàn, người này vẫn bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều để vượt xe tải. Hậu quả là người này đã va chạm trực tiếp với xe đi hướng ngược lại, hậu quả người này va vào xe tải rồi ngã ra đường. Rất may, pha chạm không gây ảnh hưởng đến tính mạng của ai.

Tạm giữ hai tài xế lái buýt rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc 2 chiếc xe buýt rượt đuổi, chèn nhau trên quốc lộ 1A gây xôn xao dư luận vài ngày qua, hiện Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tài xế để phục vụ điều tra làm rõ.



Cụ thể, sau khi nhận phản ánh vụ việc 2 chiếc xe buýt Thạch Thành và xe buýt Đông Bắc rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu vào cuộc xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tài xế xe buýt.



Vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó vào sáng 2/7, chiếc xe buýt của Công ty Đông Bắc và Công ty Thạch Thành liên tục chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nhiều đoạn, cả 2 chiếc xe cùng lạng lách, chạy từ làn phía trong ra làn ngoài để chèn ép nhau. Quãng đường 2 chiếc xe buýt này chèn ép nhau kéo dài khoảng 1km trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra đã khiến những chiếc xe đi phía sau sợ hãi không dám vượt lên vì sợ xảy ra tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã mời 2 tài xế xe buýt lên để xác minh, làm rõ sự việc.

Danh tính hai tài xế có hành vi điều khiển xe buýt chèn ép, rượt đuổi nhau được xác định là Lê Tuấn H. (31 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh; lái xe buýt hãng Đông Bắc) và tài xế Lê Thanh T. (40 tuổi, quê xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An; lái xe buýt hãng Thạch Thành.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai tài xế khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A xuất phát từ việc cả 2 tranh giành khách.

Bình Thuận: Vượt phải, người phụ nữ đi xe máy ngã sát bánh ô tô khách

Vào tối ngày 30/6, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn nguy hiểm do người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ vượt xe khách đi cùng chiều bên phải. Do không kiểm soát được tốc độ, người phụ nữ đã phanh gấp và ngã ra đường ngay sát bánh xe khách.

Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong cho người phụ nữ, tuy nhiên đây là một lời cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông về việc cần tuân thủ luật lệ và lái xe an toàn.