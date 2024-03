Clip NÓNG 24h: Cảnh sát vây bắt chiếc xe bán tải gây tai nạn liên tiếp rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Cảnh sát vây bắt chiếc bán tải gây tai nạn liên tiếp rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Cảnh sát vây bắt chiếc bán tải gây tai nạn liên tiếp rồi bỏ chạy ở Hà Nội. Nguồn: MXH

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 15/3, Công an phường Trương Định (Hà Nội) đã kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 29C – 85642 để xử lý lỗi dừng đỗ, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.

Theo clip do camera gần hiện trường ghi lại, mặc dù chiếc xe bán tải nêu trên đã bị 2 xe chuyên dụng của lực lượng Công an chặn đầu, "khoá đuôi", tuy nhiên tài xế vẫn cố tình lùi xe bỏ chạy rồi gây va chạm với xe của lực lượng Công an.

Chưa dừng lại, trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe bán tải nêu trên tiếp tục xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác trên đường. Chiếc xe chỉ dừng lại ở đường vành đai 3 khi bị người dân truy đuổi.

Công an quận Hai Bà Trưng hiện đã đưa lái xe về trụ sở để làm rõ những thông tin liên quan. Theo ghi nhận, chiếc xe bán tải hư hỏng ở phần vỏ.

Lực lượng chức năng hiện đã tiến hành đo hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma túy với tài xế lái chiếc xe bán tải.

Xôn xao clip ô tô 4 chỗ vượt ẩu khiến xe máy té ngã ở TP Thủ Đức

Xôn xao ô tô 4 chỗ vượt ẩu khiến xe máy té ngã ở TP Thủ Đức. Nguồn: Báo Người Lao Động

Chiều 15/3, mạng xã hội lan truyền clip ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn ở giao lộ đường Trần Não - Mai Chí Thọ.

Theo nội dung clip, vào 11 giờ, ô tô 4 chỗ chạy trên đường Trần Não, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM), hướng Khu đô thị Sala đi cầu Sài Gòn. Đến đoạn giao đường Mai Chí Thọ dù đèn tín hiệu giao thông bắt đầu chuyển sang vàng - đỏ nhưng tài xế đã cố vượt.

Lúc này đèn tín hiệu giao thông trên đường Mai Chí Thọ chuyển xanh nên nhiều xe máy bắt đầu di chuyển (hướng TP Thủ Đức đi quận 1). Xe máy bị tạt đầu bất ngờ đã té ngã xuống đường do phanh gấp để né ô tô.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho hay chưa nhận được thông tin phản ánh về đơn vị cũng như trung tâm điều khiển giao thông thành phố nên chưa có thông tin. Tuy nhiên đơn vị cho biết sẽ cho rà soát lại thông tin.

Xe tải quay đầu cán tử vong người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè

Xe tải quay đầu cán tử vong người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Sự việc xảy ra vào ngày 15/3, trên đường ĐT743, thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông trung niên đi bộ trên đường ĐT743 hướng từ ngã tư 550 lên An Phú. Khi đến trước một công ty nhựa thì nằm ngủ trên vỉa hè.

Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe tải đi tới khu vực này rồi quay đầu, leo lên vỉa hè. Chiếc xe sau đó cán trúng người đàn ông đang nằm ngủ. Sau tai nạn, chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.

Thông tin thêm trên tờ Công an TP.HCM, nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra, trên người nạn nhân có ba lô đựng quần áo, có giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Phi H. (SN 2003, quê Đắk Lắk), nhưng qua xác minh, anh H. cho hay chiếc ví của anh bị anh Đỗ Xuân N. (SN 1986, quê Đắk Lắk) cầm đi từ nhiều ngày trước. Từ đó qua nhận dạng, nạn nhân được xác định chính là anh N.

Được biết, nạn nhân bị bệnh bỏ nhà đi hơn 10 ngày nay, gia đình đã tìm nhiều nơi ở quê nhà nhưng không được.

Hiện công an đang truy tìm chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn nói trên.

Ô tô và xe máy va chạm khi nhập làn đường gom Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Va chạm trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 18 giờ 12 phút ngày 14/3. Xe taxi từ đường nhánh đi vào đường gom Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã không giảm tốc độ khi nhập làn. Trong khi đó, xe máy từ đường gom xi nhan để vào làn trong cùng. Vì vậy đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai phương tiện.

May mắn, vụ tai nạn không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau khi va chạm, tài xế taxi đã ngay lập tức tấp xe vào lề, xuống xe quan tâm tài xế xe máy.