Clip NÓNG 24h: Mở cửa xe không quan sát, người ngồi ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong

Mở cửa xe không quan sát, người ngồi ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong

Mở cửa xe không quan sát, người ngồi ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 9/3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, TP Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người ngồi sau chiếc xe ôtô Hyundai Santa Fe mang BKS 24A-12.xxx, dừng đỗ phía trước Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và đột ngột mở cửa xe khiến xe máy BKS 24B1- 024.42 chở 2 người đang lưu thông cùng chiều va phải cánh cửa và ngã xuống đường.

1 trong 2 nạn nhân vừa ngã ra đường đã bị xe khách đi phía sau đâm qua người và tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo UBND phường Lào Cai (TP Lào Cai), nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị H (SN 1983, trú tổ 8 phường Pom Hán, TP. Lào Cai). Người còn lại là cháu Lương Khánh H (SN 2011), con gái chị H, chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an TP Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính tại Bình Thuận bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khoảng 200 xe mô tô tang vật vi phạm bị thiêu rụi trong trụ sở công an huyện.

Khoảng 18h ngày 9/3, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội.



Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy.

Đồng thời, Công an huyện báo cáo Công an tỉnh để điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đức Linh, cách hơn 10km đến hiện trường. Tiếp đó, huy động thêm phương tiện của Đội chữa cháy Trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ.

Đến 18h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra và làm rõ.

Container phanh gấp gây tai nạn liên hoàn

Container phanh gấp gây tai nạn liên hoàn.

Tình huống xảy ra vào gần 23h đêm 7/3 trên một tuyến đường ở TP.HCM. Theo đó, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger gắn camera hành trình đang đi phía sau chiếc container. Bất ngờ, chiếc container này phanh khá gấp khiến tài xế xe bán tải phải phanh lại.

Tuy nhiên, một xe tải đi phía sau không giữ được khoảng cách an toàn và cũng không phản ứng kịp nên đã tông vào phía sau chiếc Ranger khiến chiếc bản tải này trong thế kẹp giữa hai chiếc xe lớn và bị hư hỏng nghiêm trọng. Rất may, những người trên xe đã bình an vô sự.

Robot hút bụi lao ra đường "tăng ca" khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả

Robot hút bụi lao ra đường "tăng ca" khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của một nhà dân. Theo đó, vì để tiết kiệm công sức, gia chủ đã mua một con robot hút bụi. Sau khi khởi động con robot này, chủ nhà đã đi làm việc khác, đến khi quay lại thì chẳng những không thấy nhà cửa sạch sẽ mà còn không thấy con robot này đâu.

Đến khi check camera, chủ nhà mới tá hỏa khi thấy con robot đã di chuyển ra đường "tăng ca" từ lúc nào. Thậm chí, con robot hút bụi này còn gây cản trở giao thông vì phương tiện nào thấy nó cũng phải tránh đường; còn phương tiện nào không thấy liền tông trúng con robot.

Tình huống "dở khóc dở cười" này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại nhũng bình luận hài hước xoay quanh tình huống này:

"Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, mua con robot hút bụi mà nó còn tăng ca chạy ra cả ngoài đường"

"Rồi là robot thông minh dữ chưa, không hút bụi trong nhà mà ra đường cho xe đụng thế kia?"

"Gia chủ chắc ái ngại lắm vì con robot gây cản trở giao thông quá mà".