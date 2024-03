Clip NÓNG 24h: Giải cứu nam thanh niên ngồi trên nóc cầu vượt tối 8/3 tại Hà Nội

Giải cứu nam thanh niên ngồi trên cầu vượt trong ngày 8/3 tại Hà Nội

Giải cứu nam thanh niên ngồi trên cầu vượt trong ngày 8/3 tại Hà Nội. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Trao đổi với PV trong sáng ngày 9/3, đại diện Công an phường Phúc Tân xác nhận thông tin về 1 vụ giải cứu người ngồi trên nóc cầu vượt bộ hành tại đường Trần Nhật Duật diễn ra trong tối ngày 8/3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ).

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện 1 nam thanh niên (hiện chưa rõ danh tính) trèo lên nóc cầu vượt bộ hành trên đường Trần Nhật Duật (nằm giữa địa bàn 2 phường Phúc Tân và Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhận thấy nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ và có hành vi tự gây nguy hiểm cho bản thân, người dân đã gọi lực lượng chức năng để thông báo vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng bao gồm Đội PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm và Công an các phường đã được huy động đến hiện trường. Sau 1 khoảng thời gian trò chuyện, thuyết phục nam thanh niên, các lực lượng chức năng đã đưa được người này xuống mặt đất an toàn.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, nam thanh niên ngồi trên nóc cầu vượt bộ hành có dấu hiệu say xỉn, tự trèo lên cầu với ý định xấu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được lực lượng chức năng xác minh, kiểm chứng.

Theo công an phường Phúc Tân, sau khi được giải cứu thành công thì sức khỏe của nam thanh niên ổn định, không bị thương tích và vẫn đang trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng.

Đắk Lắk: Xe tải tông xe máy, cháu bé 5 tuổi thoát chết kỳ diệu

Xe tải tông xe máy, cháu bé 5 tuổi thoát chết kỳ diệu. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 8/3, Đội CSGT Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con đi xe máy bị văng xuống đường. Vụ tai nạn khiến người mẹ bị thương còn cháu bé thoát nạn một cách kỳ diệu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 8/3, tài xế Nguyễn Đình T. (33 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng huyện Buôn Đôn đi xã Ea Kuêh.

Khi xe tải chạy đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 29 với tuyến đường liên xã Ea Kiết (đoạn qua thôn 5, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị N. (45 tuổi, trú tại xã Ea Kiết) điều khiển chở theo con gái Ph.T.T.L. (5 tuổi) lưu thông cùng chiều, đang cho xe rẽ trái về thôn 2, xã Ea Kiết.

Cú va chạm mạnh khiến chị N. bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn cháu L. bị tông văng về phía trước đầu xe tải nhưng không bị thương. Cháu L. sau đó đứng dậy khóc, xin mọi người cứu mẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị tông hư hỏng, nằm dưới gầm xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe con và xe tải bị húc văng vì lỗi dừng đột ngột giữa đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Xe con và xe tải bị húc văng vì lỗi dừng đột ngột giữa đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nguồn: Dân Trí

Sự việc xảy ra vào ngày 5/3 trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, chiếc xe con màu đỏ đã dừng đột ngột ở làn ngoài cùng bên trái, khiến xe tải nhỏ phía sau không phanh kịp, đâm vào đuôi xe này. Tiếp đó, xe có camera hành trình dù chỉ chạy với tốc độ gần 50km/h ở làn đường cho phép xe chạy tới 90km/h nhưng vẫn không phanh kịp để tránh.

Vụ va chạm xảy ra ở ngay trước lối ra thị trấn Lim (Bắc Ninh), nên lý do chiếc xe con màu đỏ dừng đột ngột được cho là do tài xế sợ lỡ lối ra.

Cận cảnh xe chở hàng bùng cháy dữ dội trên quốc lộ 26

Cận cảnh xe chở hàng bùng cháy dữ dội trên quốc lộ 26. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hiện trường đã ghi lại được vụ hỏa hoạn trên vào tối 7/3 trên quốc lộ 26 thuộc địa phận phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, một chiếc xe tải nhẹ chở theo nhiều hàng hóa đang di chuyển trên quốc lộ 26 bất ngờ bùng cháy. Có thể thấy, ngọn lửa bốc lên dữ dội phía đầu xe và cả thùng xe.

Tài xế đã kịp thời dừng xe bên đường dùng phương tiện cá nhân cứu hỏa. Phần lớn hàng hóa đã được kéo khỏi thùng xe xuống đất để tránh ngọn lửa cháy lan.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, bảo vệ, đưa ra ngoài được khoảng 2/3 số hàng hóa trên xe. Hiện, chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.