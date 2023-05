Cháy lớn ở Hà Nội, gia đình 5 người cả cụ già trẻ nhỏ trèo ban công thoát thân

Cháy lớn ở Hà Nội, gia đình 5 người trèo ban công thoát thân. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Công an quận Ba Đình cho biết, rạng sáng ngày 17/5, trên địa bàn quận vừa xảy ra 1 vụ cháy nhà dân, may mắn khi vụ hỏa hoạn không ghi nhận thương vong nào mặc dù ngọn lửa đã bao trùm hoàn toàn căn nhà 4 tầng.

Theo đó, khoảng 5h sáng ngày 17/5, căn nhà 4 tầng ở ngõ 125 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong căn nhà khi đó có 1 cụ già, 1 cặp vợ chồng và 2 bé trai.



Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại, cả ngõ nhỏ đang im ắng bỗng có tiếng trẻ con gào thét, sau đó mọi người chạy ra ngoài xem thì thấy khói và lửa bắt đầu bùng lên, khoảng 20-30 phút sau thì căn nhà bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực. Rất may mắn khi các thành viên trong gia đình bị nạn đã thoát ra bằng cách trèo ban công sang nhà hàng xóm.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an quận Ba Đình đã điều động 2 xe chữa cháy, vì vụ hỏa hoạn ở gần nên Công an quận Đống Đa cũng điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường để hỗ trợ.



Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng, thời điểm xảy ra cháy khói bốc cao và gần như len lỏi tới từng phòng trong căn nhà, ngọn lửa còn phả ra từ ban công của các tầng khiến nhiều người sợ hãi, rất may mắn khi vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tải sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phú Quốc: Cháy ki-ốt chợ Dương Đông giữa đêm khuya

Cháy ki-ốt chợ Dương Đông giữa đêm khuya tại Phú Quốc. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 16/5, một ki ốt bán hàng mã và trái cây bỗng dưng bốc cháy dữ dội, người dân đã báo lực lượng PCCC & cứu hộ cứu nạn TP. Phú Quốc đến hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, khoảng 20 phút sau thì khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các ki ốt khác. Đám cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản của tiểu thương. Sáng 17/5, hoạt động mua bán tại khu vực chợ diễn ra bình thường.

Theo lãnh đạo Công an TP. Phú Quốc, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, ước tính thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện công an thành phố Phú Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hòa Bình: Va chạm ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong tại Hòa Bình. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Tối 16/5, đại diện Văn phòng Quản lý Đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h25' cùng ngày, tại Km76+750 QL.6, thuộc địa phận phường Thống Nhất, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Lúc này, xe ô tô tải mang BKS 89C-237.xx di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội đã va chạm với xe máy chở 2 người mang BKS 28H1-450.xx lưu thông hướng theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 2 người đi máy tử vong tại chỗ, các phương tiện hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Hòa Bình nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

Bình Dương: Vừa đi bộ vừa bấm điện thoại, cô gái bị xe tải nuốt gọn xuống gầm xe

Vừa đi bộ vừa bấm điện thoại, cô gái bị xe tải nuốt gọn xuống gầm xe. Nguồn: Saostar

Sự việc do camera giám sát gần hiện trường ghi lại, thời điểm đó một cô gái đang đi bộ giữa đường, tay đang không ngừng bấm điện thoại. Cùng lúc một chiếc xe tải đang đi lùi về phía cô gái.

Tài xế không hề biết có người đang đi bộ phía sau nên vẫn cho xe tiếp tục lùi và tông trúng cô gái. Cú tông khiến nạn nhân ngã xuống đất, rồi bị cuốn luôn xuống gầm ô tô.

Trong khi đó, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi cô gái lọt khỏi gầm, xuất hiện phía trước đầu xe, tài xế mới biết sự việc và cho xe dừng lại. Đáng nói, sau khi chiếc xe đi qua, cô gái nằm dưới gầm không hề bị thương mà còn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip ghi lại màn thoát chết thần kỳ của cô gái lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn đều không khỏi bàng hoàng trước diễn biến sự việc.

Được biết vụ việc xảy ra vào chiều 15/5, tại một đường hẻm thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).