Clip NÓNG 24h: Lái ô tô bán tải chạy ngược chiều gặp xe tải, tài xế nhận “kết đắng”

Trộm đột nhập, chốt cửa nhà dân lấy 3 xe máy lúc rạng sáng

Trộm đột nhập, chốt cửa nhà dân lấy 3 xe máy lúc rạng sáng. Nguồn: Kênh 14

Ngày 16/5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tiến hành điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập nhà dân lấy 3 xe máy xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm trên đường 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Chị N.T.K.T (43 tuổi, chủ nhà) cho biết, rạng sáng 13/5, chị cùng chồng khóa cổng để đi chợ đầu mối Bình Điền mua đồ, trong nhà có con gái đang ngủ trên lầu. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng chị T trở về thì phát hiện cổng bị mở, cửa chính bị buộc dây kẽm ở phía ngoài. Qua kiểm tra, chủ nhà phát hiện 3 xe máy bị mất, hai ổ khóa bị cắt và một con dao ở trước cửa nhà.

Theo hình ảnh camera ghi lại, lúc 2 giờ 40 phút, hai người đàn ông đi xe máy đến mở cổng đột nhập vào nhà. Vào được bên trong, một người tiến lại cửa chính và dùng dây kẽm buộc lại. Trong khoảng 40 phút, kẻ gian lần lượt bẻ khóa, trộm 3 xe máy của gia đình chị T, tháo lấy camera cùng một số tài sản khác.

''Đây là lần thứ 3 gia đình tôi bị trộm. Cách đây khoảng một năm, kẻ gian đột nhập vào lấy hai xe ba gác máy'', chị T cho hay.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gian.

Lái ô tô bán tải chạy ngược chiều gặp xe tải, tài xế nhận "kết đắng"

Lái ô tô bán tải chạy ngược chiều gặp xe tải, tài xế nhận “kết đắng”. Nguồn: MXHGT

Hình ảnh sự việc trên được người dùng Facebook “Nguyen Toan” chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, tài xế điều khiển ô tô bán tải Ford Ranger liều lĩnh chạy ngược chiều nháy đèn xin đường nhưng tài xế xe tải kiên quyết không nhường.

Ô tô bán tải sau đó phải liên tục cho xe lùi lại, trong khi xe tải vẫn tiến về phía trước. Dù vậy, sau đó, tài xế ô tô bán tải vẫn cố tình lái xe lách qua xe tải để tiếp tục chạy ngược chiều. Hình ảnh được ghi lại vào chiều 14/5 mới đây.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó phần lớn các ý kiến chỉ trích, lên án hành vi liều lĩnh cho xe chạy ngược chiều của tài xế điều khiển ô tô bán tải Ford Ranger.

Trung vệ của ĐT nữ Việt Nam được đồng đội dìu lên nhận HCV SEA Games 32

Trung vệ của ĐT nữ Việt Nam được đồng đội dìu lên nhận HCV SEA Games 32. Nguồn: Báo VOV

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, Trần Thị Thúy Nga dính chấn thương trong hiệp 1 ở trận đấu với ĐT nữ Myanmar sau đó phải rời sân bằng cáng. Trung vệ của ĐT nữ Việt Nam được đưa tới bệnh viện để chụp chiếu sau đó cô đã kịp trở lại để nhận HCV cùng các đồng đội.

Mặc dù ban tổ chức có xe lăn, nhưng Trần Thị Thúy Nga đã không dùng mà được các đồng đội hỗ trợ dìu lên bục nhận huy chương và dìu ra xe buýt của đội để về khách sạn sau trận đấu.

Hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường chào đón cầu thủ Barcelona vô địch La Liga

Cầu thủ Barcelona xuống đường ăn mừng chức vô địch La Liga. Nguồn: Người đưa tin

Đoạn video được quay vào ngày 15/5, cho thấy các cầu thủ của Barcelona đã ăn mừng chức vô địch La Liga của họ với hàng nghìn người hâm mộ trên khắp thành phố Barcelona.

Đám đông lớn đã xếp hàng trên các con phố của thành phố chỉ để được nhìn thoáng qua những người hùng của họ đi trên chiếc xe buýt mui trần trong một bữa tiệc lớn.