Clip NÓNG 24h: Chạy từ trong nhà ra ngõ, nam thanh niên tại Hà Nội bị xe tải tông tử vong

Chạy từ trong nhà ra ngõ, nam thanh niên tại Hà Nội bị xe tải tông tử vong

Trưa 24/6 tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng. Theo đoạn clip ghi lại, một nam thanh niên bất ngờ chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ thì bị xe tải tông trúng. Pha va chạm mạnh khiến nam thanh niên bị hất văng xa ra và tử vong tại chỗ.

Ô tô va chạm xe tải trên đèo Mimosa khiến 2 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h46' ngày 25/6 tại Km 231 +800, Quốc lộ 20 – đèo Mimosa (phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) giữa ô tô con và xe tải khiến 2 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô con BKS 60K – 121.xx do ông C. (SN 1980, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) điều khiển lưu thông theo hướng Đức Trọng – Đà Lạt, chở theo bà T. (SN 1974, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).



Khi xe đến địa điểm trên thì va chạm với ô tô tải BKS 62C – 098.xx do ông Q. (SN 1982, ngụ huyện Hoóc Môn, TP. HCM) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến bà T. và ông C. bị thương, 2 phương tiện hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ tuần tra kiểm soát Prenn – Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT – Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phối hợp cùng Công an TP. Đà Lạt khám nghiệm hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông. Nguyên nhân ban đầu được cho là ông C. điều khiển ô tô không đi đúng phần đường quy định.

Qua kiểm tra, ông Q. không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy; còn ông C. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, đoạn đường xảy ra tai nạn đã được đảm bảo thông suốt.

Hiện nay đèo Prenn đang được nâng cấp mở rộng nên lượng xe lưu thông vào trung tâm TP. Đà Lạt qua đèo Mimosa tăng cao. Lực lượng giao thông khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên đường đèo Mimosa cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ giới hạn tốc độ.

Bắc Ninh: Xe container lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn chết người

Hình ảnh được camera hành trình ghi lại vào chiều 23/6 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Theo đoạn clip, xe container đã lấn làn vượt ẩu rồi va chạm với xe máy đi bên cạnh. Vụ va chạm khiến tài xế xe máy ngã vào gầm xe container và tử vong.

Hiện trường xe khách chở đội bóng trẻ Quảng Nam bị tai nạn khiến 4 người thương vong

Khoảng 11 giờ ngày 25/6, trên QL24 (H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách chở đội bóng đá trẻ tỉnh Quảng Nam và 2 xe ô tô, khiến 1 cầu thủ tử vong, 3 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách BS: 92B-002.xx do Huỳnh Nhất T. (SN 1970, ngụ TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển, trên xe chở theo 34 người, lưu thông trên QL24, theo hướng Kon Tum đi Quảng Ngãi.



Khi xe đến địa phận xã Bờ Ê, H. Kon Plông xảy ra va chạm với xe ô tô con BS: 51G-059.xx do Huỳnh Thiên D. (SN 1983, ngụ TP. Thủ Đức, TP. HCM) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau đó, xe ô tô khách va chạm tiếp với xe ô tô tải BS: 77H-045.xx do Nguyễn Hữu V. (SN 1993, ngụ TX. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Hậu quả, Võ Minh H. (SN 2002, ngụ H. Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) - là cầu thủ của đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị tử vong; ông Phan Văn H. (SN 1969), Nguyễn Phi H. (SN 2002, cùng ngụ H. Thăng Bình, Quảng Nam), Lương Quang H. (SN 1999, ngụ TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương. Ngoài ra, cả 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.