Clip NÓNG 24h: Phóng như bay qua ngã tư, ô tô suýt gây tai nạn thảm khốc

Phóng như bay qua ngã tư, ô tô suýt gây tai nạn thảm khốc

Nguồn: Hùng Hồ

Tình huống xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/6 tại một giao lộ thuộc thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo hình ảnh được camera an ninh tại một nhà dân gần đó ghi lại được cho thấy, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Hyundai Tucson do một người đàn ông trung tuổi điều khiển băng nhanh qua ngã tư với tốc độ cao, đúng lúc một chiếc xe tải đi ngang qua. Ngay khi sắp va chạm, tài xế xe Hyundai Tucson đã nhanh tay đánh lái tránh khiến chiếc xe cua một vòng 180 độ. Rất may va chạm đã không xảy ra.

Xe buýt bốc cháy trên đường Vành đai 3 trên cao

Nguồn: Đài PTTH Hà Nội

Khoảng 14h chiều qua 23/6, một chiếc xe buýt khi đang di chuyển lên đường vành đai 3 Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đội CSGT số 7 cũng huy động cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông. Tại hiện trường, chiếc xe khách bốc cháy hoàn toàn, cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Vụ việc khiến giao thông qua lại đường Vành đai 3 trên cao và đường Khuất Duy Tiến (hướng Thanh Trì) bị ùn ứ. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe buýt không có hành khách. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Người đàn ông đi xe con đút túi "nhầm" điện thoại của nhân viên cắt tóc

Nguồn: Báo Người lao động

Ngày 24/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đến cắt tóc rồi lấy chiếc điện thoại của nữ nhân viên bỏ vào túi.

Sự việc xảy ra vào trưa 23/6, một người đàn ông đi xe con đến tiệm cắt tóc trên đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi cắt tóc, ông ta đứng dậy giả vờ soi gương rồi nhanh tay lấy luôn chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max của nữ nhân viên để trên bàn bỏ vào túi quần.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của tiệm cắt tóc ghi lại.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ. Hầu hết các bình luận đều thể hiện thái độ chỉ trích trước hành động của người đàn ông đi xe con, nhìn sang trọng nhưng lại có hành vi xấu xí.

Video mô phỏng tàu lặn Titan bị nổ tung dưới đáy đại dương

Nguồn: Báo Dân trí

Ngày 22/6, giới chức Mỹ đã xác nhận tàu lặn Titan "bị nghiền nát" ở độ sâu gần 4.000m dưới đáy Đại Tây Dương. Thời điểm đó, tàu chở 5 người trong khoang gồm 4 du khách và tất cả đều thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong thảm kịch gồm lái tàu Stockton Rush, 61 tuổi. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan.

Video được các chuyên gia dựng lại ghi cảnh tàu Titan đang chở du khách lặn biển để ngắm xác Titanic thì bất ngờ phát nổ do chịu áp suất lớn.