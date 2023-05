Clip NÓNG 24h: Chiến sĩ công an bị tấn công bằng hơi cay vẫn quật ngã tội phạm

Chiến sĩ công an bị tấn công bằng hơi cay vẫn quật ngã tội phạm

Ngày 11/5, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt đoạn video ghi lại hình ảnh pha trấn áp tội phạm ấn tượng của một chiến sỹ công an. Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 10/5, có 3 đối tượng đang tìm cách tẩu thoát trên một chiếc xe máy, dường như sau khi ra tay thực hiện một vụ trộm hoặc cướp. Ngay phía sau, một chiến sỹ công an đã tiến hành truy bắt. Bất chấp việc bị các đối tượng xịt hơi cay vào mặt, chiến sỹ công an vẫn quật ngã và bắt giữ được một đối tượng, hai tên còn lại đã nhanh chân "tẩu thoát". Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt thích và chia sẻ, hành động can đảm của chiến sỹ công an đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ cộng đồng mạng.

Du khách hoảng hốt do nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khi đang tắm giữa suối

Theo đó, khoảng 14h chiều 10/5, khi du khách đang tắm, vui chơi tại suối Mơ thuộc thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) thì bất ngờ xuất hiện mưa lớn. Sau đó, nước từ thượng nguồn bắt đầu cuồn cuộn đổ về.

Phát hiện nước lũ đổ về mạnh, người dân và những người làm việc tại thác đã cảnh báo, hô hoán nhau chạy lên các sạp của các hàng quán để tránh trú. Thời điểm nước dâng rất cao, nước lũ khiến khu vực này bị cô lập, họ được khuyến cáo tránh di chuyển để đảm bảo an toàn, đợi nước lũ rút.

Theo clip do một chủ tài khoản Facebook đăng tải, mưa khoảng nửa tiếng thì nước lũ đổ về. Nước lũ lên rất nhanh và chảy xiết khiến nhiều người rất lo lắng vì đường đi ra bị nước chảy tràn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, nước đã rút và trở lại bình thường. Lũ quét về khiến nước dâng tràn qua các sạp hàng, nhưng không ảnh hưởng đến người và của cải.

Theo tìm hiểu của PV, suối Mơ nằm dưới các dãy núi, nơi đây có cảnh đẹp với cánh rừng xanh bao phủ, dòng nước trong veo. Dịch vụ tại suối Mơ do Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ suối Mơ vận hành và khai thác.

Ôtô Mazda 3 bị xe tải tông nát khi dừng đèn đỏ

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 12h ngày 9/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô con Mazda 3 mang BKS Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi đến ngã tư thuộc địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An gặp đèn đỏ, dừng lại. Ngay lúc này, một chiếc xe tải lưu thông cùng chiều từ phía sau lao lên tông vào chiếc Mazda 3. Chiếc xe tải tiếp tục đè lên phía sau đuôi xe ô tô.

Vụ va chạm khiến xe ô tô Mazda 3 bị hư hỏng nặng, nửa thân xe phía sau nát bét, biến dạng hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc Mazda 3 có 2 vợ chồng quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Người chồng ngồi ghế lái, còn vợ ngồi ghế phụ bên cạnh nên không bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hàng chục cảnh sát xuất hiện trước nhà trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' ở Thanh Hóa

Khoảng 11 giờ hôm nay 11/5, trên tuyến phố Lê Hoàn (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng: cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang ngăn đường, không cho các phương tiện và người dân qua lại.

Nhiều cảnh sát xuất hiện trước căn nhà số 173 phố Lê Hoàn. Đây là căn nhà của "trùm" giang hồ khét tiếng xứ Thanh Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"). Theo quan sát, căn nhà hiện đang đóng cửa, lực lượng cảnh sát vẫn ở phía ngoài, chưa vào trong.

Cách đó không xa, tại số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân "anh chị" khác.

Do đây là những đối tượng hình sự cộm cán của Thanh Hóa nên đã gây sự chú ý của hàng trăm người dân.