Clip NÓNG 24h: Tài xế taxi mở cửa xe bất cẩn khiến nữ sinh thiệt mạng

Tài xế ôtô mở cửa xe bất cẩn khiến một nữ sinh thiệt mạng gây bức xúc

Tài xế ôtô mở cửa xe bất cẩn khiến một nữ sinh thiệt mạng. Nguồn: Zing

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/5, chiếc taxi 4 chỗ dừng ở phố Tế Tiêu, Hoài Đức (Hà Nội) để trả khách. Lúc này người ngồi trên xe mở cửa bất ngờ khiến xe máy phía sau tông vào cửa ô tô, hai người ngồi trên xe ngã ra đường.

Đúng lúc này, một ô tô 4 chỗ khác đi tới, cán lên một phụ nữ khiến nạn nhân tử vong ở bệnh viện, người còn lại bị thương.

Không chịu đổi hàng sale, một nhân viên bán quần áo bị khách đánh túi bụi

Không chịu đổi hàng sale, một nhân viên bán quần áo bị khách đánh túi bụi. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - chủ cửa hàng quần áo trên đường Trần Quý Cáp, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 20h ngày 5/7, một người phụ nữ đến cửa hàng để đổi quần áo. Trước đó, người này đến đây mua hàng sale 100 nghìn đồng/ 3 cái. Tuy nhiên nguyên tắc cửa hàng đưa ra là mua hàng sale thì không được phép đổi, trả. Người phụ nữ đòi gặp chủ cửa hàng nhưng chủ shop thời điểm đó đang bán hàng trên livestream nên chưa thể gặp khách hàng được. Đến hơn 21h cùng ngày, người phụ nữ này quay lại cửa hàng đòi đổi hàng nhưng nhân viên không chịu nên người này đã lời qua tiếng lại và đánh nhân viên. Sự việc được camera cửa hàng ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Liên quan đến sự việc trên, chủ cửa hàng đã trình báo với công an địa phương.

Chơi đùa trên thùng xe tải, 3 trẻ nhỏ suýt gặp nạn

Chơi đùa trên thùng xe tải, 3 đứa trẻ suýt gặp nạn. Nguồn: Zing

Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh tại Điện Biên ngày 6/5 vừa qua. 3 em nhỏ đang chơi đùa trên thùng xe tải, bỗng nhiên xe bị trôi ngược lại ra đường. Rất may khi đến gờ đường, xe bị vật cản nên dừng lại. May mắn cả 3 em nhỏ đều an toàn. Tình huống này là lời cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ, tuyệt đối không nên cho trẻ chơi đùa khi không có người lớn quan sát.

Người phụ nữ và bé gái gặp nạn vì sang đường bất cẩn

Người phụ nữ và bé gái gặp nạn vì sang đường bất cẩn. Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video do camera hành trình ghi lại cho thấy, nữ tài xế (mặc áo chống nắng trùm kín đầu) điều khiển xe máy sang đường, phía sau chở theo bé gái.

Khi vừa sang đường, nữ tài xế lái xe chạy chéo hướng sang bên phải mà không hề quan sát các phương tiện phía sau. Lúc này chiếc ô tô trắng di chuyển cùng chiều đi tới đã không thể xử lý, xe máy lao thẳng vào ô tô chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến nữ tài xế và bé gái ngã đập người xuống đường sát với bánh ô tô. Rất may, cháu bé sau đó đã đứng dậy đi lại, còn nữ tài xế đi xe máy cũng ngồi đậy được. Lái xe ô tô trắng sau đó cũng đã dừng lại, xuống xe và giúp đỡ người bị nạn.

Theo người đăng tải video, vụ tai nạn xảy ra tại Thanh Hóa, ngay sau khi xuất hiện đoạn video đã nhận được hàng trăm bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến chỉ trích nữ tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu an toàn, rẽ phải thiếu quan sát.