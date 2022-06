Clip NÓNG 24h: Dán tiền vào bóng bay để tạo bất ngờ nhân ngày sinh nhật và cái kết

Một thanh niên bị sét đánh chết khi đang dùng điện thoại trong quán cà phê ở Gò Vấp

Ngồi dùng điện thoại trong quán nước, nam thanh niên gục xuống tử vong sau tiếng sét. Nguồn: Báo Một Thế Giới

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận trên địa bàn vừa có sự việc một thanh niên gục xuống đất, tử vong tại quán cà phê.

Theo đó vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 ngày 17/6 tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Nạn nhân là anh N.T (32 tuổi, quê Bình Thuận).

"Hiện nguyên nhân tử vong của thanh niên trên vẫn đang được điều tra, làm rõ. Chưa rõ có phải do bị sét đánh hay không, hay do bị đột quỵ sau khi bị giật mình, hiện công an vẫn đang điều tra", vị lãnh đạo nói.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, anh T. ngồi uống nước và bấm điện thoại tại quán cà phê trong lúc ngoài trời đang mưa. Tuy nhiên, sau một tiếng sấm lớn, anh T. giật mình rồi ngã gục xuống nền đất. Sau đó anh T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kho hàng bốc cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm

Kho hàng bốc cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm. Nguồn: Báo Tiền Phong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 18/6 tại kho hàng nằm bên đường ĐT746, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Mặc dù phát hiện sớm, người dân đã hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng do cháy quá lớn, nên chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ kho hàng kèm theo cột khói bốc cao cuồn cuộn, đứng xa hàng trăm mét vẫn cảm giác sức nóng bốc ra từ đám cháy. Vụ cháy còn đe dọa nhiều nhà dân và một số xưởng kinh doanh sát bên.

Nhận tin báo, đội PCCC TX.Tân Uyên và tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do kho hàng chứa các vật liệu dễ cháy khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn bước đầu không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản gồm máy móc, thiết bị điện bị lửa thiêu rụi.

Tổng thống Mỹ Biden bị ngã xe đạp

Tổng thống Mỹ Biden bị ngã xe đạp. Nguồn: Telegraph

Sáng 18/6, Tổng thống Joe Biden đạp xe cùng với Phu nhân ở bang quê nhà Delaware và ông Biden đã bị ngã sau khi tìm cách dừng xe trước một đám đông người dân và báo chí. Ông Biden cho biết mình vẫn ổn sau cú ngã.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết chân của ông đã mắc vào bàn đạp khi xuống xe và mọi thứ vẫn ổn. Tổng thống Biden không cần tới chăm sóc y tế.

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống Biden sẽ dành cả ngày cho gia đình. Đạp xe là một trong những thói quen của ông Biden kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Nối tiền vào bóng bay mừng sinh nhật và cái kết 5 triệu bay thẳng lên trời

Nối tiền vào bóng bay mừng sinh nhật và cái kết 5 triệu bay thẳng lên trời. Nguồn: Beat.vn

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật rất đông vui. Trong buổi tiệc có rất nhiều người thân trong gia đình ngồi quây quần bên nhau để chúc mừng nhân vật chính. Theo đó, người phụ nữ được cho là nữ chính trong buổi sinh nhật đang vui vẻ tiến lại gần bàn để hộp quà. Một hộp quà được chuẩn bị rất công phu, đẹp lung linh chờ người phụ nữ mở. Người thân đều hồi hộp chờ người phụ nữ mở gói quà ra và hô vang một, hai, ba…”, khi người phụ nữ vừa mở chiếc dây gói quà thì bóng bay lập tức bay lên, những đồng tiền được dán nối nhau thành dây dài cũng nhanh chóng được kéo vụt lên rất nhanh. Người phụ nữ đứng hình vài giây. Khi định thần thì quả bóng đã bay vụt lên trời, kéo theo số tiền 5 triệu, khiến tất cả ai nấy đều tiếc nuối.