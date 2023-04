Clip NÓNG 24h: Công an điều tra vụ chồng đánh vợ dã man phải nhập viện ở Đà Nẵng

Công an điều tra vụ chồng đánh vợ dã man phải nhập viện ở Đà Nẵng





Công an điều tra vụ chồng đánh vợ dã man ở Đà Nẵng. Nguồn: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Trước đó, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có 2 đoạn clip cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy bàn đè lên người.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với công an phường vào cuộc xác minh và xác định người bị đánh là chị B.P (33 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Còn người hành hung chị P chính là người chồng N.T.

Chị P bị chồng đánh đập đêm 4/4, phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P được phẫu thuật và hiện đã xuất viện.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P và ông T, đồng thời, đang trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

"Robot khủng" lang thang ở Gò Vấp gây xôn xao cộng đồng mạng

Robot vàng lang thang ở Gò Vấp xôn xao cộng đồng mạng. Nguồn: Báo Người lao động

Mới đây, hình ảnh một con "robot khủng" màu vàng di chuyển trên đường ở quận Gò Vấp (TP.HCM) đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thắc mắc ai là chủ nhân của robot này?

Sau khi tìm hiểu, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm ra chủ nhân của "robot khủng" mà cộng đồng mạng đang nhắc đến, đó là anh Bùi Trường Vi (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Anh Vi xác nhận: "Tôi làm ở Công ty Vnnext lập trình robotic thiết kế đồ họa và có niềm đam mê về robot nên cách đây mấy tháng, tôi có đặt mua con robot nặng 15 kg từ Trung Quốc nhưng đó chỉ là cái vỏ như bộ đồ. Tôi mua về mặc vào để thực hiện biểu diễn cho khách xem ở các quán, khu vui chơi".

Anh Vi chia sẻ thêm: "Mỗi sáng tôi thường bận bộ đồ robot này đến các trường cấp 1, cấp 2 làm sự kiện tạo hứng thú cho học sinh học tập, thực hành. Đến nay, tôi đã đến hơn 100 trường học ở TP HCM".

Cháy chợ Bình Thành ở Đồng Tháp, 14 ki ốt bị thiêu rụi

Cháy chợ Bình Thành ở Đồng Tháp, 14 ki ốt bị thiêu rụi. Nguồn: Báo Dân trí

Gần 6h ngày 22/4, tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) xảy ra cháy khiến hơn chục ki ốt bị thiêu rụi.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đồng Tháp, khi xảy ra cháy, Ban quản lý chợ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay) để chữa cháy nhưng do các ki ốt khóa cửa nên không thể dập tắt được.

Ban quản lý chợ đã khởi động hệ thống máy bơm nhưng không có nước. Lúc này, đám cháy tiếp tục lan sang các ki ốt lân cận.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Do khu vực cháy đa số chứa đồ nhựa, túi nylon, mỹ phẩm,… nên ngọn lửa bùng phát càng nhanh.

Đến 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng 14 ki ốt bị cháy hoàn toàn, 2 ki ốt bị cháy 50% số hàng.

Ôm cua tốc độ cao, người đàn ông tông trúng dải phân cách

Ôm cua tốc độ cao, người đàn ông tông trúng dải phân cách. Nguồn: Người đưa tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đi xe máy đâm vào dải phân cách rồi văng ra giữa đường, khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, thời điểm camera hành trình ghi lại là sáng 19/4, một người đàn ông điều khiển xe máy đang ôm cua với tốc độ cao trên đường. Do không làm chủ được tốc độ, người này tông vào dải phân cách, loạng choạng tay lái rồi ngã văng ra giữa đường.

Chứng kiến sự việc, tài xế điều khiển chiếc ô tô chạy phía sau không khỏi hoảng hốt.

Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc cũng như tình trạng của nạn nhân, thế nhưng sau khi đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. "Chú ôm cua khét quá. May mà không có xe nào chạy cạnh", "Sợ quá, đi kiểu này bảo sao tai nạn", "Mong là người không sao"... là những bình luận được người xem để lại.