Clip NÓNG 24h: Công an truy xét đối tượng trộm cắp tài sản tại chùa Linh Long, Yên Bái

Yên Bái: Công an truy xét đối tượng trộm cắp tài sản tại chùa Linh Long

Công an truy xét đối tượng trộm cắp tài sản tại chùa Linh Long, Yên Bái. Nguồn: Báo Yên Bái

Qua hệ thống camera của chùa Linh Long ghi lại, sơ bộ ban đầu xác định có một đối tượng là nam thanh niên đã đột nhập vào chùa để trộm cắp tài sản.

Theo thống kê của nhà chùa, tài sản bị lấy đi gồm 1 hòm công đức, một quả chuông đồng nặng khoảng hơn 20 kg.

Hiện công an phường Yên Ninh và các đội nghiệp vụ Công an thành phố Yên Bái đang tập trung truy xét, rà soát đối tượng.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân có thông tin về nhận dạng đối tượng cung cấp cho Công an phường Yên Ninh theo số điện thoại 0941684567 - đồng chí Lã Quý Hoàng - Trưởng Công an phường Yên Ninh hoặc đồng chí Nguyễn Quốc Toàn - Phó trưởng Công an phường Yên Ninh – số điện thoại: 0377595555.

Sơn La: Đàn khỉ 50 con từ trên núi xuống phá hoa màu của người dân

Đàn khỉ 50 con từ trên núi xuống phá hoa màu người dân tại Sơn La. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 17/6, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết đã nhận được báo cáo của xã Tân Lang về việc một đàn khỉ 50 con thường xuyên phá hại hoa màu của người dân.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các bản của xã Tân Lang, huyện Phù Yên, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Lang thường xuyên xuất hiện đàn khỉ 50 con phá hại hoa màu tại bản Vường, bản Yên Thịnh.

Mặc dù người dân đã dùng túi ni-lon giăng xung quanh nương, mở loa phóng thanh có tiếng động con người, làm lán canh để xua đuổi, nhưng nhiều diện tích ngô vẫn bị đàn khỉ phá.

Nhận được thông tin, UBND huyện Phù Yên đã chỉ đạo xã Tân Lang và các ngành chuyên môn đi đến cơ sở, các hộ gia đình bị thiệt hại, có phương án bảo vệ hoa màu của người dân.

Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là Hạt kiểm lâm huyện, công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền người dân không được có hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn khỉ.

TP. HCM: Thấy xe máy bốc cháy bất ngờ, nam thanh niên bình tĩnh xử lý nhận “cơn mưa” lời khen

TP.HCM: Thấy xe máy bốc cháy, thanh niên bình tĩnh xử lý nhận cơn mưa lời khen. Nguồn: Saostar

Theo đó, một chiếc xe máy đậu trên đoạn đường ở số 43 Vạn Tượng, phường 13, quận 5, TP.HCM bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, chủ nhân của chiếc xe máy tỏ ra lo lắng, mất bình tĩnh nên anh chỉ kịp dùng chiếc khăn mỏng, dự định dập tắt ngọn lửa. Tất nhiên, cách này không hề hiệu quả. Điều này càng khiến chủ nhân chiếc xe máy hoảng loạn hơn.

May mắn, một thanh niên ở gần đó ngay sau khi thấy cảnh này đã dùng bình chữa cháy và bình tĩnh xử lý. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã được dập xuống, giữ cho chiếc xe máy không bị thiệt hại quá nhiều.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen ngợi sự bình tĩnh của nam thanh niên. Bên cạnh đó, dân tình cũng nhắc nhở nhau rằng, trong mọi tình huống, sự bình tĩnh sẽ giúp xử lý vấn đề rất hiệu quả.

Ngoài ra, nhân sự việc này, nhiều người cũng đồng tình rằng, trong nhà nên có các bình chữa cháy, phòng sự việc bất trắc xảy ra.

Tàu chở hàng đâm tàu chở khách khiến 8 người thiệt mạng

Tàu chở hàng đâm tàu chở khách khiến 8 người thiệt mạng. Nguồn: Người Đưa Tin

Một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc đã xảy ra vào sáng 17/6 tại quận Darjeeling, Tây Bengal, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.



Theo thông tin ban đầu, tàu tốc hành Kanchanjunga đang di chuyển dọc theo tuyến đường sắt thì bị tàu chở hàng đâm từ phía sau. Vụ va chạm mạnh khiến một số toa tàu Kanchanjunga bị trật bánh.

Hơn 60 người bị thương trong vụ tai nạn, 25 người trong số đó được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Các nhân viên cứu hộ và đội ứng phó thảm họa đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và đưa người bị thương đi bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Theo thông tin ban đầu, có thể do tàu chở hàng đã vượt quá tín hiệu đèn báo trước khi đâm vào tàu Kanchanjunga.