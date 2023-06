Clip NÓNG 24h: Container cháy rụi trên Quốc lộ 1, tài xế thoát nạn

Container cháy rụi trên Quốc lộ 1, tài xế thoát nạn

Container cháy rụi trên Quốc lộ 1, tài xế thoát nạn. Nguồn: MXHGT

Vụ cháy xảy ra lúc 9h sáng 2/6, trên quốc lộ 1 qua thôn Phú Thạnh (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo rơ moóc biển số TP.Đà Nẵng đang dừng ven quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc thì đầu kéo tự bốc cháy. Tài xế xe đầu kéo may mắn thoát nạn, không bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức chữa cháy.

Đến 10h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng đầu kéo đã bị thiêu rụi. Phần rơ moóc chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Tài xế xe Lexus dừng đỗ ngang ngược còn tỏ thái độ thách thức gây bức xúc

Tài xế xe Lexus dừng đỗ ngang ngược còn tỏ thái độ thách thức gây bức xúc. Nguồn: OFFB

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 31/5 trên một tuyến đường nội khu, thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên tuyến đường nội khu (thuộc Khu đô thị Times City), thì phía trước xuất hiện một ô tô khác màu đen hiệu Lexus bất ngờ từ nhánh đường bên trái rẽ ngay trước đầu và đột ngột dừng đỗ giữa đường, gây cản trở giao thông. Đáng nói, khi bị bảo vệ nhắc nhở, tài xế xe sang nói trên còn nổi nóng, tỏ thái độ thách thức khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Lật xe tải, nhiều chai bia vỡ tung tóe trên quốc lộ

Lật xe tải, nhiều chai bia vỡ tung tóe trên quốc lộ. Nguồn: Zing

Tình huống tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h43' sáng 30/5 trên đoạn đường thuộc huyện Mê Linh (Hà Nội) và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Cụ thể vào thời điểm đó, xe tải chở bia chạy khá nhanh trên đường. Chiếc xe máy đang lưu thông phía trước bỗng dừng lại ven đường khiến tài xế ô tô tải giật mình, đánh lái trúng ổ gà dẫn tới mất lái. Ô tô tải chạy được thêm một đoạn rồi lật giữa đường. Toàn bộ bia trên thùng xe đổ văng ra đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại gì về người.

Theo dõi diễn biến trong clip, đa số ý kiến đều cho rằng tài xế xe tải đã chạy nhanh, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện khác nên mới dẫn tới tai nạn.

Lốc xoáy kinh hoàng quét qua miền Bắc Trung Quốc

Lốc xoáy kinh hoàng quét qua miền Bắc Trung Quốc. Nguồn: Newsflare

Đoạn video được quay ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 1/6 cho thấy, sức tàn phá kinh khủng của cơn lốc. Hậu quả làm gián đoạn giao thông địa phương, với nhiều chuyến tàu cao tốc phải dừng lại như một biện pháp phòng ngừa.

Theo nhân viên cứu hộ, cơn lốc xoáy chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực xung quanh làng Tianjia. Nhà cửa, cây cối và đường dây điện đã bị hư hại nghiêm trọng do hậu quả của thảm họa thiên nhiên này.

Các nhà chức trách đã nhanh chóng nỗ lực giải quyết hậu quả và khôi phục lại trạng thái bình thường cho khu vực bị ảnh hưởng.