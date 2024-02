Clip NÓNG 24h: CSGT lái xe đặc chủng đưa bé 8 tháng tuổi nguy kịch tới bệnh viện cấp cứu

CSGT lái xe đặc chủng đưa bé 8 tháng tuổi nguy kịch tới bệnh viện cấp cứu

CSGT lái xe đặc chủng đưa bé 8 tháng tuổi nguy kịch tới bệnh viện cấp cứu. Nguồn: OFFB

Khoảng 2h20 ngày 27/2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 - Phòng 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ. Khi đến địa phận thuộc TP Tân An (Long An), tổ tuần tra phát hiện một xe cứu thương bị hư hỏng, đậu ở làn khẩn cấp nên đã tiếp cận đặt cảnh báo và hỗ trợ.

Lúc này, trên xe cứu thương có cháu L.P.T. (8 tháng tuổi, ở thị trấn Da Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) có biểu hiện tím tái người, khó thở và đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Tổ CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa cháu bé cùng người nhà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

2 nam thanh niên đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở đường vành đai 2

Triệu tập hai thanh niên đi xe trên đường vành đai 2 gây gổ với xe ô tô. Nguồn: Gia Đình & Xã Hội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại, khoảng 16h chiều 25/2/2024, chị T.A. điều khiển ô tô con trên đường Vành đai 2 hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở (Hà Nội).



Khi đến gần khu đô thị Times City thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tạt đầu xe.Theo lời kể của người phụ nữ trên, hai thanh niên này liên tục đánh võng, chuyển làn trên đường, bất chấp các phương tiện ô tô đang đi phía sau. Đây cũng là tuyến đường chỉ dành riêng cho xe ô tô, tuy nhiên, hai thanh niên đã cố tình vi phạm, thách thức pháp luật.

Đáng nói, không chỉ dừng lại ở việc tạt đầu xe ô tô, các đối tượng còn đạp vào xe, đấm vào cửa kính khi thấy chủ phương tiện bấm còi. Khi thấy chị T.A. đi chậm lại để tránh va chạm, hai thanh niên liền giả vờ đổ xe, yêu cầu chị này xuống nói chuyện. Lo sợ, chị T.A. kiên quyết không xuống xe thì bị các đối tượng thách thức, hăm dọa.

Trong lúc chửi bới người phụ nữ, một ô tô con 4 chỗ khác vượt lên cũng bị chặn đầu. Hai nam thanh niên giật cửa kính.

Lúc này hai người đàn ông trên xe ô tô bước xuống và cuộc ẩu đả diễn ra.

Quá trình điều tra, công an xác định và triệu tập hai thanh niên đi xe máy nói trên đến trụ sở để làm việc. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ô tô bị tông văng khỏi cao tốc do khói đốt đồng che tầm nhìn

Ô tô bị tông văng khỏi cao tốc do khói đốt đồng che tầm nhìn. Nguồn: OFFB

Chiều 26/2, xe tải biển số Kiên Giang chạy trên cao tốc hướng đi Cần Thơ. Khi đến địa phận thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành bị khói đốt đồng che khuất tầm nhìn, xe tải đã tông ôtô 7 chỗ phía trước văng xuống ruộng. Tai nạn không gây thương vong, ôtô bị hư hỏng phần đuôi.

Theo Trung tâm cứu hộ cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đây là vụ va chạm thứ hai do khói đốt đồng xảy trong một tuần. Vụ trước hai xe cùng chiều cũng va chạm do bị che khuất tầm nhìn, rất may không ai bị thương.

Người dân đua nhau bắt cá trên hồ thủy điện cổ nhất Việt Nam

Người dân đua nhau bắt cá trên hồ thủy điện cổ nhất Việt Nam. Nguồn: Thương gia

Mới đây camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc náo nhiệt khi hồ thủy điện Ankroet ở thôn Đan Kia, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cạn nước khiến hàng trăm người dân xung quanh đổ về để đánh bắt cá.

Do khu vực lòng hồ thủy điện Ankroet đã rút cạn nước, chỉ còn một dòng nhỏ chảy qua đập mang theo rất nhiều loại cá. Nhiều người dân men theo dòng nước cạn chảy về đập để bắt cá.

Khu vực suối ngay đập Ankroet với gần cả trăm người tập trung 2 bên. Rất nhiều dụng cụ được mọi người đem đến như lưới, vợt, rổ, lồng và thậm chí có người dùng cả kích điện. Cá chủ yếu ở đây là cá trê, cá trắm, cá mè, cá trôi... có con người dân bắt được nặng đến 7kg.