HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam ăn mừng điệu Viking sau khi vượt qua Indonesia

Với 2 bàn thắng ở phút thứ 3 đầu mỗi hiệp của Tiến Linh, ĐT Việt Nam đã giành tấm vé đầu tiên vào trận chung kết. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Malaysia.

Sau chiến thắng rực rỡ 2-0 của đội tuyển quốc gia trước Indonesia, HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đã đi ra các khán đài để cảm ơn người hâm mộ và thể hiện màn ăn mừng theo kiểu Viking.

Phút 73 trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, ở tình huống đá phạt góc của ĐT Việt Nam, tiền vệ gốc Hà Lan - Marc Klok của Indonesia có pha nằm ra sân ăn vạ đầy bất ngờ khi đang theo kèm Đoàn Văn Hậu. Đoạn video được một phóng viên ghi lại cho thấy Klok đã đóng kịch rất giỏi, bởi tay của Văn Hậu khi đó khép lại và không có bất cứ tác động nào lên cầu thủ đối phương.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/1 ở Trạm thu phí Long Phước, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, dù đã đi sát tới trạm thu phí, chiếc ô tô màu trắng vẫn lách sang phải, nhường đường cho xe cứu thương phía sau chạy qua, thay vì cố đi tiếp qua trạm.

Video do camera hành trình của chính xe cứu thương được nhường đường ghi lại đã gây sốt trên mạng xã hội, với hàng chục ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác, bình luận khen ngợi hành động đẹp của tài xế ô tô con.

Được biết vụ việc xảy ra vào sáng 6/1 trên Quốc lộ 51.

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy chiếc xe chở 3 cuộn tôn lớn đã không giảm tốc độ kịp thời, nên khi phanh gấp để dừng chờ đèn đỏ đã tạo nên một tai nạn đáng sợ. Theo quán tính, cuộn tôn nặng cả chục tấn đã lăn về phía trước, xô gãy cabin.

Clip ghi lại sự việc đã thu hút cả ngàn lượt xem và bình luận chỉ sau một giờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Hầu hết các ý kiến đều lên án kiểu chằng buộc tôn sơ sài, chủ quan và kiểu lái xe nguy hiểm của tài xế xe đầu kéo.



Rất may mắn là tài xế xe đầu kéo trong clip trên vẫn an toàn sau vụ tai nạn. Hy vọng đây là một bài học cho tài xế về nguyên tắc an toàn khi lái xe siêu trường siêu trọng nói chung và khi chở tôn cuộn, thép cuộn nói riêng.