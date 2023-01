Clip NÓNG 24h: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cảnh sát bị đâm tử vong ở TP.HCM

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cảnh sát bị đâm tử vong ở TP HCM

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cảnh sát bị đâm tử vong ở TP.HCM. Nguồn: Zingnews

Rạng sáng 7/1, Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng ở quận Gò Vấp. Nạn nhân bị đâm tử vong là L.T.D. cán bộ Công an tại một quận ở TP.HCM. Nghi can sát hại anh D. bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Cảnh sát hình sự mật phục bắt "Trung cá lóc" và 30 đối tượng

Cảnh sát hình sự mật phục bắt "Trung cá lóc" và 30 đối tượng. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục lấy lời khai 30 đối tượng đánh bạc ăn tiền, để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, vào trưa 6/1, hàng chục con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trong khu dân cư ở xã Phi Thông, TP Rạch Giá thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá mật phục, bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 30 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 200 triệu đồng, 21 con gà và một số tang vật khác liên quan.

Tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng Nguyễn Trung Phương (tên thường gọi là "Trung cá lóc"; SN 1975; ngụ TP Rạch Giá) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Mỗi ngày, có hàng chục đối tượng đến tụ điểm này để tham gia đánh bạc, số tiền cá cược mỗi trận từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Để tránh sự truy bắt của công an, "Trung cá lóc" đã bố trí đối tượng canh đường, cảnh giới từ xa, vị trí tụ điểm đánh bạc nằm ẩn khuất trong khu dân cư và dễ dàng để các con bạc tháo chạy, nhằm gây khó khăn cho lực lượng công an khi tiếp cận vây bắt.

Ronaldo dự khán và pha trò cổ vũ Al Nassr, chứng kiến đội nhà thắng nhẹ

Ronaldo dự khán và pha trò cổ vũ Al Nassr, chứng kiến đội nhà thắng nhẹ. Nguồn: Du lịch TP HCM

Ronaldo chỉ dự khán trận đấu mới nhất của Al Nassr nhưng để lại dấu ấn với màn pha trò khiến người bên cạnh cười nghiêng ngả.

Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới

Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới. Nguồn: VOV

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy vũ khí dẫn đường chính xác thế hệ mới của nước này phá hủy các cứ điểm và xe bọc thép của quân đội Ukraine. Vũ khí mới có độ chính xác cao, có thể tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.