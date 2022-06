Clip NÓNG 24h: Hãi hùng xe container gãy gập đôi sau pha drift "cháy đường"

Hãi hùng xe container gãy gập đôi sau pha drift "cháy đường"

Xe container gãy gập đôi sau pha drift "cháy đường" khiến nhiều người thót tim. Nguồn: Người đưa tin

Theo đoạn clip ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang đổ mưa lớn, đường khá trơn. Thời điểm này, chiếc xe container từ xa đi tới trước một cây xăng, bỗng nhiên phần xe đầu kéo phanh gấp, chệch khỏi đường đi, quay 180 độ so với hướng xe chạy, còn phần thùng xe phía sau không thể chuyển hướng.

Sau vụ việc, chiếc xe container như bị gãy gập đôi khiến ai cũng hoảng sợ khi theo dõi đoạn clip. Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện nào qua lại nên không có thiệt hại về người.

Nghẹt thở phút truy đuổi và khống chế đối tượng ngáo đá trộm xe cấp cứu ở Cần Thơ

Nghẹt thở phút truy đuổi và khống chế đối tượng ngáo đá trộm xe cấp cứu ở Cần Thơ. Nguồn: Báo Người Lao Động

Chiều 15/6, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã khống chế thành công một thanh niên bị ngáo đá để đưa vào bệnh viện điều trị. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều nhận được tin báo một đối tượng mang dao vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đe dọa người dân.

Công an phường đến hiện trường thì đối tượng đã lên xe cấp cứu có sẵn chìa khóa đang đậu trong khuôn viên bệnh viện. Lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát giao thông nhanh chóng triển khai thêm lực lượng đến hiện trường, sau đó tiếp cận thuyết phục đối tượng buông dao và rời khỏi xe cấp cứu.

Không chấp hành, đối tượng trên bất ngờ lái xe cấp cứu ra khỏi bệnh viện. Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do đối tượng đang điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh.

Thanh niên này lại lái xe lưu thông đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (phía đường Châu Văn Liêm) và tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, áp giải để đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo Công an phường Tân An, thanh niên này còn biểu hiện ngáo đá, khai báo lung tung và trên người cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Phóng xe phân khối lớn như bay, nam thanh niên vấp phải mố cầu và cái kết

Phóng xe phân khối lớn như bay, nam thanh niên vấp phải mố cầu và cú ngã đau điếng người sau đó. Nguồn: SaoStar

Tình huống này xảy ra vào lúc 17h36 ngày 10/6 trên cầu Tiên Cựu, An Lão, Hải Phòng. Sự việc được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại thu hút sự quan tâm.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào giờ tan tầm, trên cầu có nhiều phương tiện di chuyển. Bất ngờ, một thanh niên chạy xe phân khối lớn với tốc độ cao vượt lên phía trước.

Khi vừa đi qua mố cầu, đuôi chiếc xe bị hất cao và mất lái, khiến cả người và xe ngã mạnh, trượt dài xuống đường, húc vào đuôi xe ô tô 5 chỗ phía trước.

Rất may, nam thanh niên không bị thương sau sự cố này.

Đang "làm đẹp", thanh niên bất ngờ giật đùng đùng, ngã úp xuống đất

Đang "làm đẹp", thanh niên bất ngờ giật đùng đùng, ngã úp xuống đất. Nguồn: SaoStar

Cụ thể, sự việc diễn ra trong một tiệm cắt tóc dành cho thanh niên. Bên cạnh đó còn có bàn bi-a phục vụ khách giải trí trong khi đợi đến lượt "làm đẹp". Lúc này, một nam khách hàng đang ngồi cắt tóc thì bỗng nhiên toàn thân run bần bật, mất ý thức. Sau đó người này ngã nhào, úp mặt xuống đất.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoảng sợ. Khoảng 3-4 người liền xúm lại kiểm tra tình trạng sức khỏe của vị khách nam.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và bàn luận của cư dân mạng. Tất cả đều tỏ ra hoang mang, thắc mắc nguyên nhân bệnh lý và tình trạng sức khỏe của nam thanh niên.