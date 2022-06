Clip NÓNG 24h: Nam thanh niên ngang nhiên cướp xe máy trước sự ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh

Nam thanh niên ngang nhiên cướp xe máy trước sự ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh

Nguồn: SaoStar

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này có 5 người đang đứng trên vỉa hè trước cửa hàng. Một thanh niên đội mũ bảo hiểm nhanh tay dắt chiếc xe máy dựng bên cạnh biển quảng cáo và ngang nhiên leo lên chuẩn bị rời đi. Người đàn ông mặc áo phông trắng đứng ngay cạnh đó không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của thanh niên này, luống cuống định giữ xe. Đối tượng vẫn ngang nhiên nổ máy và rồ ga chạy thẳng. Người đàn ông mặc áo trắng chỉ kịp đá vào đầu xe máy, tuy vậy vẫn không cản được tên cướp. Những người dân xung quanh đó cũng ùa ra nhưng không kịp bắt giữ đối tượng.



Cháy cực lớn tại cụm công nghiệp ở Nghệ An

Nguồn: Dân Trí TV

Tối 16/6, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 16/6 tại cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, ngọn lửa được cho là xuất phát từ một xưởng dăm gỗ của một nhà máy tại cụm công nghiệp này và nhanh chóng bùng lên bao trùm cả một vùng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu và các lực lượng liên quan cùng nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát truy đuổi kẻ trộm cắp phóng ôtô bỏ trốn như phim hành động

Clip: Nha Mẫn - Báo Dân Việt

Vào lúc 1h30 ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an tỉnh Long An tổ chức tuần tra, mật phục trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện Luân cùng Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, quê Đồng Nai) đi xe ô tô 4 chỗ hiệu Vios màu đỏ mang BKS: 51H- 982.94 đang thực hiện hành vi cắt khóa để trộm chiếc xe ba gác máy biển số 61L-5778 của một người dân ở thị trấn Bến Lức. Ngay lập tức, tổ công tác ập vào và khống chế, bắt giữ được Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, quê Đồng Nai). Riêng đối tượng Luân đã lái xe ô tô bỏ chạy về hướng thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.

Tổ tuần tra đã liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên để hỗ trợ chặn bắt đối tượng Luân. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã truy đuổi hàng chục cây số từ thị xã Tân Uyên về đến địa phận phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An thì bắt giữ được đối tượng Luân. Quá trình lực lượng CSGT truy đuổi liên tục ra hiệu lệnh dừng xe, thế nhưng đối tượng Luân vẫn điều khiển ô tô phóng bạt mạng trên đường ĐT743 có đông xe cộ di chuyển.

Hiện đối tượng cùng phương tiện đang bị lực lượng chức năng tạm giữ và làm các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, làm rõ. Văn Dũng.

Khoảnh khắc tài xế ô tô dừng xe, giúp cụ bà sang đường khiến dân mạng ấm lòng

Nguồn: MXH Giao thông

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế ô tô dừng xe, giúp cụ bà sang đường an toàn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip được ghi lại trên một đoạn đường đang có rất nhiều phương tiện giao thông di chuyển.

Tại thời điểm này, giữa dải phân cách có 1 cụ bà đang loay hoay dường như muốn sang đường. Thấy vậy, một tài xế xe ô tô đã dừng xe lại, xuống dắt cụ bà sang đường an toàn rồi mới tiếp tục hành trình.

Hành động đẹp này đã được camera hành trình của chiếc xe ghi lại. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho hành động đẹp của tài xế.