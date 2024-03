Clip NÓNG 24h: "Đạo chích" bị công an phường khóa tay khi đang trộm xe máy Clip NÓNG 24h: "Đạo chích" bị công an phường khóa tay khi đang trộm xe máy

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng “đạo chích” đang ăn trộm xe máy thì bị công an phường bắt giữ ngay tại trận.