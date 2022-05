Clip NÓNG 24h: Đông Nhi lần đầu xuất hiện sau ồn ào, khóc nghẹn nói yêu fan

Đông Nhi lần đầu xuất hiện sau ồn ào, khóc nghẹn nói yêu fan

Theo chia sẻ từ cộng đồng fan của Đông Nhi, tối 14/5, nữ ca sĩ gặp người hâm mộ sau buổi biểu diễn. Nhiều bạn trẻ có mặt tại đây liên tục động viên Đông Nhi.

Đứng trong vòng vây của khán giả, Đông Nhi bật khóc. Cô nói: "Qua sự việc lần này, chị hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ bên nhau bền chặt hơn, không bị xa cách. Thực sự bây giờ chị cực kỳ yêu các em và chị cảm nhận rõ tình yêu đó. Cảm ơn các em rất nhiều".

'Trời không mưa vẫn mặc áo mưa' và màn hóa trang bắt ma túy gây ngỡ ngàng của công an Cao Bằng

Ngày 12/5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Trùng Khánh (Công an tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án 188H, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên thay vì màn hóa trang đã khá quen thuộc đối với nhiều người như những anh xe ôm công nghệ, những chú thợ điện của EVN thì lần này các chiến sĩ công an của Cao Bằng chỉ đơn giản là...khoác áo mưa.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng đã rất tán thưởng và bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng công an phòng chống ma túy Cao Bằng khi đã triệt phá thành công một vụ án lớn, đồng thời cũng đưa ra nhiều phân tích hài hước về cách ngụy trang của các chiến sĩ công an.

Đang đứng mua đồ, người phụ nữ "vô duyên vô cớ" bị "ăn" một nhát dao oan nghiệt khiến nhiều người kinh hãi

Mới đây, MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ "vô duyên vô cớ" bị chém khiến nhiều người vô cùng kinh sợ. Trong clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng màu xanh, bịt kín mặt đang ngồi trên xe máy dừng trước quầy rau mua đồ thì bất ngờ bị 1 thanh niên từ phía sau chạy đến, chém vào lưng. Sau đó, thanh niên đó tiếp tục bỏ chạy, ngay phía sau là 1 người khác được cho là đang đuổi bắt anh ta.

Chứng kiến sự việc, tất cả người xung quanh và cả nạn nhân đều ngơ ngác không hiểu tại sao. Theo người đăng tải clip, sự việc trên được cho là xảy ra tại Nga Sơn, Thanh Hóa hôm 12/5.

Được biết, vào khoảng 14h ngày 12/5, tại khu vực bán hàng mỹ ký trong khuôn viên chợ Nga Sơn, thuộc thị trấn Nga Sơn, phát hiện có một người đang trộm cắp, người dân hô hoán truy đuổi. Tên cướp bỏ chạy và đã dùng dao chém một người bị thương.

Cô gái trẻ liều lĩnh phẫu thuật chia đôi lưỡi để nếm thử hai loại thức ăn cùng một lúc

Brianna Mary Shihadeh, cô gái trẻ đến từ California, Mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội cũng gây sốc khi quyết định phẫu thuật tách phần đầu lưỡi làm hai để trải nghiệm điều mới mẻ.

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Brianna Mary Shihadeh thể hiện màn biểu diễn sử dụng hai bên lưỡi độc nhất vô nhị để nếm thử hai loại đồ uống riêng biệt cùng một lúc.

Cô gái trẻ đặt hai cốc nước, một bên là nước ngọt coca, một bên là nước pepsi. Cô gái trẻ chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy không có nhiều khác biệt. Thành thật mà nói thì chúng có hương vị giống nhau".

Video thử nghiệm của cô gái thu về hơn 293.000 lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận.

Mưa như trút nước tại Thiên Trường, phóng viên và CĐV chạy toán loạn, tìm chỗ tránh

Trước đối thủ yếu hơn về thực lực trong thế trận đôi công, Thái Lan thắng trận thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số 5-0 trước Singapore và Campuchia. Thầy trò Mano Polking cho thấy trận thua đầu tiên trước Malaysia chỉ là tai nạn, khi họ đã trở lại nhóm hai đội đứng đầu và đặt một chân vào bán kết.

Không thể “chê” Campuchia đá dở mà cách họ thể hiện cho thấy họ tiến bộ rất nhanh. Nửa hiệp hai đến cuối trận, trời mưa như trút nước nhưng hai nhà cầm quân Polking và Honda vẫn đứng ngoài trời “đội mưa” chỉ đạo.