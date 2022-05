Thanh niên "si tình" cầm dao đến tận nơi làm của bạn gái để ra tay

Thanh niên điên tình cầm dao đến tận nơi làm của bạn gái để ra tay

Mới đây MXH lan truyền clip ghi lại hình ảnh một thanh niên được cho là người yêu của cô gái, nghi do đã hết tình cảm và không muốn tiếp tục nên cô gái chia tay với người này. Do không muốn chia tay nên người này nhiều lần đến tận nơi làm của cô gái năn nỉ và đe doạ mong được quay lại. Vì quá sợ hãi nên cô gái đi làm luôn phải nhờ bố đến đón. Sau khi bị bố cô gái chặn lại và thuyết phục, can ngăn thì thanh niên này đã chạy đi và bất ngờ trở lại với hung khí đến chém cô gái và người bố. Rất may là bố cô và 1 một người đàn ông gần đó đã can thiệp kịp thời. Hầu hết cư dân mạng đều lên án hành động của nam thanh niên, đồng thời cũng ko ít người bày tỏ sự thán phục với khả năng ứng biến của người bố.

Tài xế xe máy thoát chết thần kỳ sau pha va chạm kinh hoàng

Tài xế xe máy thoát chết thần kỳ sau pha va chạm kinh hoàng. Nguồn: MXH giao thông

Theo clip, trên đường có dải phân cách cứng, nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Phía trước xe ô tô có camera hành trình, một người đàn ông đi xe máy tay ga màu trắng, đầu đội mũ bảo hiểm bỗng vượt lên từ bên phải, bật đèn tín hiệu xin rẽ trái. Khi đi ngang với chiếc xe bồn màu đỏ, bỗng nhiên nam tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng lao thẳng vào xe bồn.

Xe bồn đã chèn qua bánh sau của xe máy khiến chiếc xe nảy dựng lên xoay ngang ra đường. Thật may mắn khi tài xế xe máy thoát nạn một cách thần kỳ.

Sau khi lộn một vòng trên đường, nam tài xế đứng dậy cởi bỏ mũ bảo hiểm và đi vào ngồi bên dải phân cách nhìn theo chiếc xe bồn đi xa.

Rắn hổ mang nấp trong xe máy, hung hăng tấn công người

Rắn hổ mang nấp trong xe máy, hung hăng tấn công người. Nguồn: Newsflare

Cụ thể, khi đang chuẩn bị lên xe máy, một người đàn ông đã phát hiện thấy một con rắn hổ mang dài 1,5 mét thò đầu ra ngoài. Khi mọi người vây quanh chiếc xe để cố gắng bắt con rắn, con vật liên tục ngóc đầu, phồng mang, có vẻ sẵn sàng tất công bất kỳ ai dám tiến đến gần.

Nhân chứng cho biết, con rắn đã bò vào bên trong xe và bị kẹt đuôi. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tiếp cận, nhân viên bắt rắn mới tóm được con rắn độc. May mắn chủ xe đã kịp thời phát hiện trước khi cho xe chạy. Con rắn sau đó được trả tự do tại một khu vực hoang dã, cách xa khu dân cư.

Được biết, cảnh tượng rùng mình này được ghi lại ở Yadgir, trung tâm Ấn Độ.

Thách đấu võ sĩ 22 tuổi, võ sư 41 tuổi tạo ra kịch bản bất ngờ

Thách đấu võ sĩ 22 tuổi, võ sư 41 tuổi tạo ra kịch bản bất ngờ. Nguồn: Người Đưa Tin

Đoạn clip ghi lại màn thượng đài giữa võ sư cổ truyền Zhang Anning và võ sĩ trẻ Yong Chao. Trận đấu này có sự chênh lệch rất lớn về tuổi tác bởi võ sư Zhang Anning đã 41 tuổi trong khi võ sĩ Yong Chao mới chỉ 22 tuổi.

Được biết, võ sư Zhang Anning là người chủ động thách đấu Yong Chao. Dù có sự chênh lệch nhưng trận đấu lại diễn ra với một kịch bản đầy bất ngờ.

Cụ thể, võ sư Zhang Anning đã hai lần đá trúng mặt đối thủ và sau cú đá thứ hai, Yong Chao đã gục xuống sàn rồi bất tỉnh. Trận đấu khép lại sau 35 giây với phần thắng knock out thuộc về Zhang Anning.

Sau khi theo dõi trận đấu, nhiều người đã dành lời khen cho võ sư hang Anning.