Clip NÓNG 24h: Đột kích xe khách tóm gọn kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi 2 tỷ tiền chuộc ở Đồng Nai

Cảnh sát dầm mưa truy bắt kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 15h, ngày 2/10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An (Long An) xảy ra vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái 3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP. Tân An.



Sau khi bắt cóc, nghi phạm chở bé gái bằng xe ô tô chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Sau đó, hắn chở nạn nhân đi về hướng TP.HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng nếu không sẽ giết cháu.

Gia đình nạn nhân đã chuyển cho đối tượng 1 tỷ đồng. Nhận được tiền, kẻ bắt cóc gửi nạn nhân cho nhân viên khách sạn ở phường An Phú trông giữ và đi xe khách Phương Trang bỏ trốn lên Đà Lạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi phạm. Đến 21h30, khi nghi phạm đang di chuyển trên xe khách tại Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác đón chặn vây bắt thành công.

Ngay sau đó, công an đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình.

Người dân dùng xà beng, đưa tài xế ra khỏi ô tô con biến dạng

Người dân dùng xà beng, đưa tài xế ra khỏi ô tô con biến dạng. Nguồn: Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 tối 2/10, xe khách do tài xế Vũ Văn Nghiệp (43 tuổi; trú huyện Yakrai, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km 26+100 của đường tránh (thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe khách va chạm với ô tô con do một nam tài xế điều khiển, lưu thông hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt trong ghế lái. Sau tai nạn, người dân gần đó cạy cửa xe, tìm cách đưa tài xế ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Trượt bánh do thóc phơi trên đường, hai người bị xe tông bắn xa nhiều mét

Trượt bánh do thóc phơi trên đường, hai người bị xe tông bắn xa nhiều mét. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 2/10, một người dùng mạng xã hội chia sẻ clip tai nạn nghiêm trọng tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, đoạn đường bị người dân lấn chiếm vỉa hè và lòng đường để phơi thóc. Sau khi trượt bánh vì đi vào bãi thóc, hai người trên xe máy ngã xuống đường và ngay lập tức bị một xe máy phía sau chèn lên và bị thương.

Nghẹt thở cảnh giải cứu các em nhỏ giữa dòng nước lũ

Nghẹt thở cảnh giải cứu các em nhỏ giữa dòng nước lũ. Nguồn: Báo Dân trí

Tối 2/10, UBND xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, Gia Lai) thông tin lực lượng chức năng cùng người dân đã giải cứu thành công nhiều em học sinh bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, 5 em nhỏ rủ nhau đi chơi. Trên đường về nhà, 5 em cùng vượt qua suối thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ.

Lúc này, dòng nước lũ từ thượng nguồn ập về khiến 3 em còn lại bị mắc kẹt giữa suối. Nhận thấy nước lũ chảy mạnh, các em nhanh trí đứng lên mỏm đá giữa suối.

Lực lượng chức năng huyện, xã và người dân địa phương nỗ lực cứu hộ. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, 3 em nhỏ đã được giải cứu, đưa vào bờ an toàn.