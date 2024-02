Clip NÓNG 24h: Đứt cáp cần cẩu khiến 1 người bị đè tử vong ngay trên cầu tại Vũng Tàu

Đứt cáp cần cẩu khiến 1 người bị đè tử vong ngay trên cầu tại Vũng Tàu

Đứt cáp cần cẩu khiến 1 người bị đè tử vong ngay trên cầu tại Vũng Tàu. Nguồn: Người Lao Động

Khoảng 17 giờ ngày 27/2, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cầu Cửa Lấp (phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy hướng huyện Long Điền về TP. Vũng Tàu. Khi đến ngay giữa cầu, người này bất ngờ bị một chiếc cần cẩu đè ngang, cả xe và người bị dính chặt, người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo một người có mặt tại hiện trường thì thời điểm xảy ra vụ tai nạn, gió rất lớn, nhiều phương tiện di chuyển qua lại trên cầu.

Tại hiện trường, bên dưới cầu có 2 sà lan chở theo 2 xe cẩu có gắn cần cẩu. Trong đó có một cần cẩu bị đứt dây, khiến cần cẩu rơi xuống thành cầu và đè lên người đi đường.

Được biết, cần cẩu này đang được các công nhân thực hiện thi công gói thầu số 21 - xây mới Cầu Cửa Lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu Cửa Lấp cũ do Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương là đơn vị thi công.

Đây là gói thầu thuộc Dự án thi công, nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận (ĐT994) do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành giao thông (QLDA) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh cùng ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công báo cáo tình hình, liên hệ với người nhà nạn nhân.

Cụ bà đi lạc lúc nửa đêm được CSGT Hòa Bình giúp về với gia đình

Cụ bà đi lạc lúc nửa đêm được CSGT Hòa Bình giúp về với gia đình. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một cụ bà 69 tuổi đi lạc lúc nửa đêm về với gia đình an toàn.

Theo đó, đêm 25, rạng sáng 26/2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình do Thiếu tá Nguyễn Việt Thắng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại quốc lộ 6 đoạn qua TP. Hòa Bình.

Khoảng 1h ngày 26/2, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thiên (cán bộ tổ công tác) phát hiện tại Km53, quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Mông Hóa, TP Hòa Bình có một cụ bà đang đi bộ trong đêm tối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Qua thăm hỏi, xác định bà cụ tên là Bùi Thị Sang (SN 1955) thường trú cùng con trai Bùi Ngọc Phúc tại số nhà 85 khu tập thể Xí nghiệp Dược phẩm TW1, đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội), đi lạc từ 16h ngày 25/2 từ khu vực Ngã Tư Sở, theo quốc lộ 6.

Nhận thấy bà cụ có dấu hiệu đói, mệt mỏi sau khi đi bộ quãng đường dài, tổ công tác đã hỗ trợ bà cụ nước uống, đồ ăn và đưa bà cụ về Công an xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình.

Đến 5h sáng cùng ngày, tổ công tác phối hợp Công an xã Mông Hóa liên lạc được với gia đình đến đón bà cụ về nhà an toàn. Khi đến đón người thân, gia đình bà cụ đã bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng hết mình vì dân của các cán bộ chiến sĩ Công an Hòa Bình.

Xe tải bốc cháy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Định

Xe tải bốc cháy khi đang dừng đèn đỏ ở Bình Định. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Chiều 26/2, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Bình Định cho biết, vào 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tuy Phước. Đơn vị đã điều một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, kịp thời dập tắt đám cháy trên xe ô tô đầu kéo.

"Đám cháy đã khống chế và dập tắt trong 5 phút. May mắn không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại về hàng hóa"- Thượng tá Tuấn thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, xe tải đầu kéo 77C-107.xx kéo theo rơ mooc 77R-D15.10 của Công ty Vận tải Anh Dung Quy Nhơn (Bình Định), do tài xế Võ Tuấn H. (46 tuổi) điều khiển, khi tới quốc lộ 19B đoạn qua xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) thì bị bốc cháy.

Ô tô suýt đâm nhau vì xe con bất ngờ tạt vào hàng rong trên QL1A

Ô tô suýt đâm nhau vì xe con bất ngờ tạt vào hàng rong trên QL1A. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 16h45 ngày 25/2, nhiều ô tô đang chạy trên QL1A đoạn giữa cầu Thanh Trì và nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ phanh gấp do có ô tô tạt ngang vào một quán hàng rong bên lề đường, ngay biển cấm dừng đỗ xe.

Theo đoạn clip do camera hành trình ghi lại, có rất nhiều hàng quán bán rong bên lề đường quốc lộ. Nhiều ô tô đã tạt vào lề đường, dừng đỗ sai quy định để mua đồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.