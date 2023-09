Vĩnh Phúc: Em bé ngủ gật rơi trước đầu ô tô khiến người chứng kiến thót tim

Đoạn clip do camera hành trình của chiếc ô tô đi phía sau ghi lại. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h48' ngày 8/9 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời điểm này, trên đoạn đường quốc lộ có 1 người phụ nữ điều khiển xe máy đèo theo 1 đứa trẻ ngồi ở phía sau xe. Do buồn ngủ nên trong lúc đi đường, đứa trẻ nghiêng người sang một bên rồi rơi xuống đường.



Sự việc diễn ra đột ngột khiến tài xế ô tô đi ngay phía sau vội vàng đánh lái. May mắn là lúc đó tài xế di chuyển chậm và phản ứng cũng rất nhanh nên đã kịp thời dừng xe, không để xảy ra va chạm giữa 2 bên. Sau đó, người phụ nữ đi xe máy đã vội vàng lao đến, bế đứa trẻ đang ngã nằm trên đường nhựa.

Đoạn clip sau khi đăng tải khiến nhiều người xem được phen thót tim, hoảng sợ. Ngoài ra, sự việc một lần nữa cảnh báo đến phụ huynh nên cẩn trọng hơn nữa khi đèo trẻ nhỏ trên đường. Bởi dù được đeo đai an toàn nhưng nhiều khi trẻ ngủ gật vẫn có thể bị ngã khỏi xe như trong clip trên.

Bình Thuận: Công an điều tra vụ 2 con trai tưới xăng dọa đốt nhà mẹ ruột

Ngày 13/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), cho biết người mẹ bị hai em trai ruột của ông tạt xăng đang được điều trị tại Trung tâm y tế Hàm Thuận Nam.

"Do bị xăng tưới văng vào mắt và da nên hiện tại mẹ tôi cảm thấy khó chịu và có vấn đề về mắt cần phải điều trị, theo dõi. Ngoài ra, một số vùng trên cơ thể bị hất xăng vào cũng có dấu hiệu tổn thương", ông Mạnh nói.

Cũng theo ông Mạnh, từ sau thời điểm 2 em trai ông mang xăng đến tạt vào nhà và người của người mẹ ruột đến nay, gia đình ông chưa bị gọi điện đe dọa thêm.

Theo ông Mạnh, trước đó, do ông và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai là Nguyễn Văn Th. (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nh. (27 tuổi) bán đất nên hai người em này đe dọa sẽ sát hại cả nhà mẹ ruột đang sống cùng ông tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, chiều 11/9, cả hai người em của ông Mạnh đã mang can xăng 5 lít đến tưới vào nhà. Khi hai người này mang can xăng mở nắp xông vào nhà thì bị vợ ông Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi, văng vào quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà.



Khi ông Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

Hiện, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đang thụ lí điều tra vụ việc.

Hà Nội: Người phụ nữ thản nhiên lấy trộm hộp sữa trước mặt nhân viên

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/9 tại một cửa hàng sữa tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đoạn clip được camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy. Một người phụ nữ to béo vào cửa hàng vờ nhờ nhân viên tư vấn và chọn đồ. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng đang không chú ý, người phụ nữ này đã nhanh tay bỏ 1 hộp sữa Nhật vào túi xách rồi vờ nói chuyện như không hay biết gì... Hiện, chủ cửa hàng đã đến trụ sở cơ quan Công an để trình báo vụ việc.

Vĩnh Long: Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 chạy xe đạp điện tử vong trên đường đến trường

Trưa 13/9, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Phú, phường 4, TP.Vĩnh Long làm một nam sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, em N.L.V.H (SN 2006; ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đạp điện lưu thông hướng từ huyện Long Hồ đến TP.Vĩnh Long để đi học. Khi đến vòng xoay gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 64C-081.05 do tài xế Nguyễn Chí N. (SN 1986; ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển hướng cùng chiều phía sau.

Sau cú va chạm, xe đạp điện và H. bị xe tải cán qua khiến nam sinh này tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên có rất đông người và phương tiện lưu thông qua khu vực trên.

Lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an TP.Vĩnh Long và lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.