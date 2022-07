Ghen tuông, người chồng cũ lái ô tô tông vợ cũ cùng bạn trai nhiều lần rồi bỏ chạy

Ghen tuông, chồng cũ lái ô tô tông vợ cũ cùng bạn trai nhiều lần rồi bỏ chạy. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Khuya 18/7, anh V.T.H. (SN 1988, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) chạy xe máy chở chị N.V.N.H. (SN 1992, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) trên đường 2/9, thì bất ngờ bị ôtô BKS 43A-455.xx tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã xuống đường. Chưa dừng lại, tài xế ô tô tiếp tục lái xe tông nhiều lần về phía anh H. và chị N.H. trước khi bỏ chạy. Hậu quả, anh H. bị thương nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu nhanh chóng tập trung trinh sát điều tra và sau 10 giờ truy xét đã bắt tài xế gây ra vụ việc là V.Q.Đ. Tại cơ quan công an, Đ khai là chồng cũ của chị này. Thời gian gần đây, Đ muốn níu kéo tình cảm nhưng không được đồng ý. Do ghen tuông nên cố tình lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai của vợ. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

"Messi Thái" Chanathip vào thẳng phòng thay đồ PSG để gặp Messi "xịn" sau trận giao hữu

Chanathip vào thẳng phòng thay đồ PSG để gặp Messi sau trận giao hữu. Nguồn: Tiền Phong

Chiều 20/7, PSG đã có trận giao hữu với đội chủ nhà Kawasaki Frontale, đội bóng mà tiền vệ người Thái Lan Chanathip đang khoác áo. Kết quả chung cuộc, đội bóng thủ đô Paris chiến thắng với tỷ số 2-1. Siêu sao Messi góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của PSG.

Chanathip Songkrasin để lại dấu ấn với tình huống truy cản ngay trên vạch vôi, ngăn Messi ghi bàn. Tiền đạo người Argentina tỏ ra rất thất vọng vì không thể lập công ở tình huống này. Chanathip có biệt danh là "Messi Thái" và anh đã không bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Messi "xịn" ngay sau trận đấu. Chanathip đi thẳng vào phòng thay đồ PSG để xin chữ ký ngôi sao người Argentina. Anh tỏ ra rất hạnh phúc và liên tục chắp tay cảm ơn Messi.

Chanathip sinh năm 1993. Cho dù chỉ cao 1m58 và có vóc dáng nhỏ con, nhưng cầu thủ này vẫn nhanh chóng tỏa sáng tại Thai League và được Consadole Sapporo chiêu mộ vào năm 2017. Trong mùa đầu tiên ở Nhật Bản, Chanathip gặp nhiều khó khăn. Anh không ghi được bàn thắng nào sau 17 lần ra sân. Dù vậy, "Messi Thái Lan" dần dần chứng minh tài năng và trở thành ngôi sao tại J.League 1.

Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật khi cắm sạc smartphone

Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật khi cắm sạc smartphone. Nguồn: Dân Trí

Sự việc được cho là xảy ra bên trong một cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động ở thành phố Cần Thơ và được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một nam thanh niên cắm dây sạc cho chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Tuy nhiên, người này sau đó đột nhiên lảo đảo, đánh rơi chiếc điện thoại rồi ngã vật ra đất.

Theo thông tin từ chủ nhân của đoạn clip thì nam thanh niên trong tình huống này đã bị điện giật do đi chân đất và cáp sạc bị rò điện. May mắn, người này chỉ bị choáng nhẹ chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng Mỹ và đối tác đánh chìm chiến hạm gần Hawaii

Lực lượng Mỹ và đối tác đánh chìm chiến hạm gần Hawaii. Nguồn: Tiền Phong

Trong đợt tập trận do Mỹ dẫn đầu, các đơn vị từ Úc, Canada, Malaysia và Mỹ đã tấn công và đánh chìm tàu USS Rodney M. Davis, một tàu khu trục tên lửa của Mỹ đã loại biên. Đoạn phim do Hải quân Mỹ đăng tải cho thấy con tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry bị thả bom, dội tên lửa dồn dập trước khi chìm xuống biển. Con tàu dài 138m, nặng 4.200 tấn, được đưa vào biên chế từ tháng 2/1985, rồi loại biên cách đây 7 năm.

Đánh chìm tàu là một bài tập của chương trình Vành đai Thái Bình dương (RIMPAC), diễn ra hai năm một lần. Các lực lượng tham gia đã đánh chìm một tàu đổ bộ cũ trong cuộc tập trận năm 2018 và một tàu chở hàng đổ bộ vào năm 2020.

Cuộc tập trận cho phép các bên "mài dũa kỹ năng trong các bài tập bắn đạn thật", Chuẩn tướng Hải quân Hoàng gia Canada, phó chỉ huy lực lượng phối hợp RIMPAC, cho biết. Trước khi trải qua bài tập đánh đắm, con tàu cũ đã được tẩy rửa để loại bỏ hết các chất gây hại cho môi trường.

Video được đăng lên tài khoản Twitter của RIMPAC cho thấy tên lửa diệt hạm được phóng từ tàu HMCS Winnipeg của Hải quân hoàng gia Canada, tàu KD Lekir của Hải quân Malaysia, và một máy bay tuần thám Poseidon của Hải quân Mỹ.