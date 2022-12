Clip NÓNG 24h: Góc quay khác cho thấy sức nổ kinh hoàng trong vụ cháy cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội

Góc quay khác cho thấy sức nổ kinh hoàng trong vụ cháy cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội

Góc quay khác cho thấy sức nổ kinh hoàng trong vụ cháy cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội. Nguồn: Hà Nội

Tối 27/12, nhiều người dân nghe thấy có tiếng nổ lớn trong vụ cháy cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nghi tiếng pháo nổ. Vụ việc khiến một số người bị thương.

Góc quay được ghi lại từ camera của một căn hộ chung cư gần đó cho thấy sức nổ kinh hoàng của vụ cháy. Theo đó, sau tiếng nổ lớn, tường và cửa ban công căn hộ bị ám khói đen xì, lửa bốc lên ngùn ngụt, khiến người trong gia đình hoảng sợ phải bế nhau chạy thoát khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Khởi tố “ông già Noel” bốc đầu xe máy trên đường ở Thái Nguyên

Khởi tố “ông già Noel” bốc đầu xe máy trên đường ở Thái Nguyên. Nguồn: FB

Ngày 27/12, Cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở Thái Nguyên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào chiều 18/12, trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (tỉnh Thái Nguyên) có khoảng 30 phương tiện xe máy tụ tập ở khu vực Cầu Cạn, thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có một nam thanh niên mặc bộ quần áo ông già Noel, có hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, có hành vi "bốc đầu", chạy xe máy bằng một bánh, lạng lách đánh võng. Thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Clip này đã được viral trên rất nhiều trang mạng xã hội và gây bức xúc cho cộng đồng mạng.

Về khuya, cô gái bị thanh niên sàm sỡ ngay tại nhà trọ

Về khuya, cô gái bị thanh niên sàm sỡ ngay tại nhà trọ. Nguồn: Zing

Theo diễn biến trong đoạn clip, khoảng 23h40' đêm 26/12, một cô gái đi xe máy về phòng trọ. Khi vừa mở cửa cổng nhà trọ và cho xe vào nhà thì một nam thanh niên mặc đồ đen theo sau bất ngờ xông đến tấn công, sàm sỡ cô gái.

Sau khi bị đụng chạm cơ thể, cô gái cố đuổi tên "biến thái" đi nhưng tên này tiếp tục tấn công khiến nạn nhân phải la hét kêu cứu.

Bài đăng cho biết sự việc xảy ra tại một nhà trọ thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chàng trai đối đầu cột điện và cái kết "như phim"

Chàng trai đối đầu cột điện và cái kết "như phim". Nguồn: Tạp chí SaoStar

Theo camera nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra vào khoảng 3h23' sáng 25/12. Thời điểm trên, một nam thanh niên phóng xe với tốc độ khá nhanh, sau đó không làm chủ được tay lái, thanh niên tông thẳng xe vào cột điện ven đường. Cú đâm mạnh khiến chiếc biển quảng cáo của nhà dân dựng cạnh cột điện cũng bị tông nát. Đáng chú ý, ngay sau cú đâm "trời giáng", chàng trai lập tức đứng dậy, thu dọn hiện trường, sau thản nhiên ngồi lên xe, nổ máy rồi tiếp tục di chuyển.