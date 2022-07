Clip NÓNG 24h: Hì hục phá két sắt ngay trước camera, tên trộm nhận cái kết đắng khi nhìn thấy thứ bên trong

Hì hục phá két sắt ngay trước camera, tên trộm nhận cái kết đắng khi nhìn thấy thứ bên trong

Theo người chia sẻ clip, đây là một vụ trộm đột nhập vào nhà dân xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/7 tại ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thanh niên này đã cắt song sắt phía sau bếp rồi đột nhập vào nhà nhân lúc gia chủ đi vắng. Thanh niên tốn nhiều thời gian để phá hỏng két sắt nhưng bên trong két chứa toàn giấy tờ của gia chủ chứ không có tiền vàng gì. Tuy nhiên, sau một thời gian lục lọi khắp nhà, hắn đã lấy được một số đồ trang sức và tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi lại trèo qua cửa sổ tẩu thoát.



Quang Hải xuất hiện cực "ngầu" trong video quảng cáo của Pau FC

Đêm 29/7, CLB Pau gây sốt khi tung ra video quảng cáo áo đấu mùa giải 2022/23, với sự xuất hiện đặc biệt của Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 tỏ ra tự tin ở mọi phân cảnh được quay trên đường phố Pau. Tham gia cùng Quang Hải trong video đặc biệt còn có hai đồng đội là Sessi D'Almeida và đội trưởng Antoine Batisse, cho thấy Pau FC đánh giá cao tuyển thủ Việt Nam như thế nào.

Đứng "lơ xe", người phụ nữ bị xe ô tô rồ ga lao thẳng vào người

Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại vào 21h55 đêm 27/7 được cho là xảy ra ở Nghệ An đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, người đàn ông điều khiển ô tô con từ từ tiến lên vỉa hè để cất xe cho gọn. Có lẽ là do căn chỉnh chưa chuẩn nên anh phải lùi xe lại để tiến sát tường. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra hỗ trợ anh.

Cô liên tục dùng tay ra hiệu, khi thì bảo xe lùi lại, khi thì vẫy xe tiến tới gần hơn về phía mình. Khoảnh khắc đứng tim khi cô vừa ra tín hiệu cho xe tiến lên vừa tự đi lùi vào góc tường, đúng lúc đó, chiếc xe ô tô chồm lên vỉa hè, lao thẳng vào đúng chỗ cô gái đang đứng. Như một phản xa cô gái giơ 2 tay ra để chống lại "con trâu sắt" đang lao tới húc mình. Quá may mắn khi gốc cây và tường nhà đã giúp cô thoát nạn thần kỳ trong chớp mắt.

Rất may mắn, sau cú đâm tưởng như chiếc xe ô tô đã nuốt chửng cô gái dưới gầm đầu xe thì cô bình tĩnh đi vòng qua gốc cây, tiến tới bên ghế lái xem tình hình tài xế có bị thương gì không.

Đoạn clip đã khiến cho hàng chục nghìn lượt người xem trên mạng xã hội không khỏi đứng mình, ai nấy chúc mừng người phụ nữ thoát nạn trong gang tấc và nhắc nhở nhau kinh nghiệm khi đứng "lơ xe" luôn luôn phải chọn vị trí đứng an toàn.

Bất thường người đàn ông đi xe đạp đánh võng như xiếc giữa ngã tư đường và cái kết kinh hoàng

Camera giám sát tại ngã tư đường đoạn qua khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã ghi lại được tình huống dẫn tới vụ tai nạn vào lúc 6h54 sáng 24/7.

Theo clip, từ bên kia ngã tư đường, một người đàn ông mặc áo màu trắng đang điều khiển xe đạp băng qua đường. Tuy nhiên, người này không điều khiển xe đi thẳng mà liên tục lạng lách, đánh võng tại khu vực trung tâm ngã tư.

Vòng đầu tiên người này còn giơ tay chào như đang biểu diễn xiếc. Vòng thứ 2 một chiếc xe ô tô tải đi tới đã suýt chút nữa thì đâm phải nhưng người này đã nhanh tay lạng sang trái tránh được vụ va chạm.

Tuy nhiên, khi đang "biểu diễn" ở vòng thứ 3 thì một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng đi tới đã không tránh được, đâm thẳng vào người đi xe đạp khiến anh ta bị húc văng ra, lộn vòng trên đường. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp bị thương nặng, 2 chiếc xe đều bị hư hỏng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, hàng chục nghìn lượt cư dân mạng bình luận và bày tỏ cảm xúc không hiểu vì sao người đàn ông đi xe đạp lại có hành động kỳ lạ như vậy.