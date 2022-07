Một nhà kho rộng gần 10.000m2 cháy lớn tại Bình Dương

Nguồn: Người Lao Động

Thông tin ban đầu, gần 6 giờ sáng cùng ngày, bảo vệ của nhà kho Nippon Express nằm trong cụm công nghiệp Liên Anh, đường Lê Hồng Phong, TP Dĩ An phát hiện ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Do thời điểm này chỉ một mình trông kho nên người bảo vệ này không thể dập được lửa. Bên trong công ty chứa vải quần áo dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, chỉ trong ít phút đã bao trùm nhà kho rộng gần 10.000m2 với cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, các đội PCCC của thành phố Dĩ An, Thuận An và các khu công nghiệp ở gần đó điều động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy xảy ra lúc giờ cao điểm, nhiều công nhân không thể vào công ty nên đã tập trung trên đường Lê Hồng Phong đứng theo dõi. Vụ cháy đã làm khu nhà kho đổ sập, nhiều hàng hóa thiêu rụi. Hiện, cảnh sát PCCC vẫn đang phun nước dập lửa.

Gặp thân cây cổ thụ chênh vênh giữa đường, anh tài xế ở Đắk Lắk có hành động đáng khen

Nguồn: Saostar

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17h32 ngày 24/7 và được camera giám sát gần khu vực ghi lại. Lúc này trên tuyến đường với nhiều phương tiện giao thông qua lại, một cành cây cổ thụ ở bên đường bất ngờ rơi xuống đất. Cành cây to dài, khoảng hơn 3m, bị mục nhiều chỗ. Nhiều phương tiện đi lại ngang qua nơi có cành cây nằm chắn giữa đường đều lách sang một bên để di chuyển tiếp.

Thấy vậy, một tài xế ô tô màu trắng đã đi sát vào lề đường rồi xuống xe. Dẫu ăn mặc vô cùng bảnh bao, lịch sự nhưng anh chàng tiến đến, dọn cành cây vào lề đường.



Đoạn clip sau đó khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý bởi hành động đẹp của nam thanh niên. Thậm chí có người còn nhận định anh chàng chính là soái ca ngoài đời thực trong trang phục sơ mi trắng gọn gàng với cử chỉ hào hiệp.

Đạo chích trộm cắp xe máy không ngờ nhận lại những cú đòn "trời giáng"

Nguồn: Saostar

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h38 ngày 25/7, nhân lúc buổi trưa vắng người, một tên đạo chích mặc đồ ngụy trang là tài xế xe công nghệ, lang thang vào trong con hẻm nhỏ ở TP.HCM để trộm cắp. Nhắm xong mục tiêu là chiếc xe máy, kẻ gian rón rén bẻ khóa rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng chiếc xe.



Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp phóng xe ra khỏi hẻm thì bị một nam thanh niên mặc áo xám đeo kính chạy theo, bắt lại, khiến tên trộm ngã ra đường. Sau đó hai thanh niên khác cũng lao tới, khóa chặt và bắt giữ tên trộm xe máy. Sau đó tên này bị người dân khóa tay rồi giao nộp cho công an phường.

Sự việc nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy "hả hê" cho cái kết đáng đời của kẻ gian. Bên cạnh đó cũng có ý kiến phán xét rằng dẫu biết trộm cắp là sai nhưng cũng không nên đánh người dã man như vậy, tốt nhất hãy mang hắn về trụ sở công an để giải quyết vụ việc.

Người đàn ông thoát chết thần kì khi bị xe buýt cán qua người

Nguồn: Carscoops

Vụ việc xảy ra hôm 18/7 tại một khu phố ở Brazil và vừa được trang Carscoops đăng tải. Khi đang di chuyển, người đi xe đạp bất ngờ phanh gấp và bị ngã ra đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe buýt màu xanh đã lao tới và chèn qua đầu của người này. Người đi xe đạp đã bị kéo lê trên đường vài mét trước khi tài xế xe buýt phát hiện và dừng xe.



Khi mọi người xung quanh đang chết lặng vì vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, người đàn ông đi xe đạp bắt đầu cử động tay và đầu. Một số người đã nhanh chóng đỡ anh dậy. May mắn là người này chỉ bị xây xát nhẹ. Mặc dù bị bánh xe chèn qua đầu nhưng anh ta đã may mắn thoát chết. Lý do là nhờ chiếc mũ bảo hiểm.

Bên dưới đoạn clip, một số người cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho những người thường xuyên quên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến khẳng định người dùng cũng nên chú ý chọn mua những mẫu mũ bảo hiểm chất lượng cao thay vì hàng giá rẻ để đảm bảo tối đa an toàn cho bản thân mình.