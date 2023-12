Clip NÓNG 24h: Hiện trường vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận

Hiện trường vụ cháy 11 tàu cá ở Bình Thuận

Khoảng 14h30 ngày 7/12, nhóm thợ của Công ty TNHH Sửa chữa Đóng tàu Phan Thiết, ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, trong lúc hàn pô tàu BTh 99897 TS đã để bắn muội xỉ hàn vào dầu dưới hầm máy làm lửa bốc cháy.

Các thợ hàn xịt nước nhưng lửa không tắt. Lúc này có gió mạnh nên cháy lan sang nhiều tàu cá đang đậu cạnh đó.

Bước đầu, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác định đã có 11 tàu cá bị cháy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn này. Các chủ tàu cá bị cháy cho biết trị giá mỗi chiếc khoảng 3,7 tỷ đồng, tổng thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Các ghe tàu bị cháy đều thuộc loại lớn, có chiều dài từ 17 - 22 m, công suất từ 360 - 730 CV. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cũng huy động hàng chục chiến sĩ đến phối hợp với cảnh sát chữa cháy, công an địa phương khống chế ngọn lửa.

Ngay trong đêm 7/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thót tim khoảnh khắc thiếu tá công an giải cứu cô gái cầm dao lên nóc chung cư 25 tầng tự tử

Sáng 8/12, Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào 16h45 ngày 7/12, đơn vị nhận được tin báo có 1 cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng Tòa chung cư dầu khí (số 7 đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) có ý định tự vẫn.

Ngay lập tức, Đội CC&CNCH số 1 đã huy động 3 phương tiện (1 xe cứu nạn, 1 xe thang và 1 xe chữa cháy) cùng 16 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Thế Song trực tiếp đến giải cứu nạn nhân. Thời điểm này, có rất đông người dân đứng kín dưới tòa tháp dùng điện thoại ghi hình vào thời điểm tan tầm, gây ùn tắc giao thông.

Đi bộ nghênh ngang như tự sát, nam thanh niên bị ô tô tông văng và cái kết ngỡ ngàng

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến nhiều người khó hiểu. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, sau cú tông mạnh từ ô tô, nam thanh niên đi bộ văng về trước ngã ngửa. Điều bất ngờ, sau cú tông mạnh, nam thanh niên đi bộ đã lập tức đứng dậy, nhặt chiếc mũ của mình lên.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, phần lớn cách ý kiến chê trách, lên án hành vi đi bộ nghênh ngang giữa đường, không chú ý quan sát của nam thanh niên.

Lực lượng công an phát hiện xe chở pháo lậu ở tỉnh Bình Phước

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Va Minh Huyện (SN 1994, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi chở pháo lậu.

Trước đó, hơn 14 giờ chiều 7/12, Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 ô tô 7 chỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức vây bắt.

Thời điểm này chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao trên địa bàn thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

Khi ô tô vừa chạy qua khu phố Thanh Bình (thị trấn Thanh Bình) thì bị tổ công tác chặn lại kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 5 bao tải, bên trong chứa 89 khối hình hộp có tổng trọng lượng là 163kg, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tài xế là Va Minh Huyện khai nhận toàn bộ số hàng trên xe đang vận chuyển là pháo nổ mua ở khu vực biên giới để đưa vào huyện Bù Đốp bán kiếm lời.