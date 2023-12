Clip NÓNG 24h: Xôn xao màn cầu hôn bằng 200 chiếc drone ở Mỹ Đình

Xôn xao màn cầu hôn bằng 200 chiếc drone ở Mỹ Đình

Xôn xao màn cầu hôn bằng 200 chiếc drone ở Mỹ Đình. Nguồn: HiDrone

Màn cầu hôn bằng drone diễn ra lúc 20h tối 6/12 tại khu vực Trung Tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Được biết cô gái may mắn là H.Q. Nữ chính rất xinh đẹp, làm BTV tại một đài truyền hình.



Những dòng chữ lãng mạn của cặp đôi nhưng cũng "sặc mùi tiền" khiến hội chị em ao ước còn các anh trai đang có người yêu thì phải nhận cái "lườm nguýt" từ các nàng khi "bạn trai nhà người ta" quá xịn.

Kết quả của màn cầu hôn rất mĩ mãn, cô gái vỡ òa hạnh phúc và đồng ý kết hôn trong vòng tay của người yêu.

Xe đầu kéo chạy tốc độ cao, tràn dầu khiến hàng chục người đi xe máy ngã lăn

Xe đầu kéo chạy tốc độ cao, tràn dầu khiến hàng chục người đi xe máy ngã lăn. Nguồn: Báo Tiền Phong

Theo hình ảnh được camera hành trình trên xe ô tô ghi lại cho thấy, đêm 6/12, chiếc xe đầu kéo chở dầu di chuyển qua các tuyến ĐT743, ĐT743B, Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương). Quá trình xe lưu thông, dầu ăn qua sử dụng trên thùng xe đã tràn xuống quãng đường dài tới hơn 20km.

Chiếc xe đầu kéo chỉ chở dầu ăn bình thường, song tài xế bật đèn ưu tiên trong suốt quãng đường lưu thông.

Do đêm tối, hàng chục xe máy lưu thông đi vào làn đường dành cho ô tô đã bị trượt ngã. Một số người bị thương nhẹ, tiếp tục đứng dậy di chuyển, trong khi đó nhiều người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng địa phương và Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, tổ chức rải cát lên mặt đường để hạn chế trơn trượt, đồng thời cảnh báo các phương tiện.

Nhiều người bị thương khi trượt ngã trên đường. Nguồn: Tiền phong

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe đầu kéo chở dầu ăn nên tiến hành làm việc với tài xế để xử lý theo quy định.

Đến sáng nay, tuyến đường bị dầu tràn đã được cơ quan chức năng khắc phục, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Lấn làn ẩu, xe container tông Kia Morning xoay 180 độ

Lấn làn ẩu, xe container tông Kia Morning xoay 180 độ. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Vụ va chạm xảy ra trên đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn đường thuộc địa phận xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng vào khoảng 16 chiều ngày 6/12.

Vào thời điểm trên, chiếc container có gắn camera hành trình đang di chuyển ở làn trong, phía sau chiếc ô tô mang nhãn hiệu Kia Morning. Phía bên trái, làn ngoài cùng, một chiếc container bất ngờ lấn vào làn trong, phía sau chiếc Kia Morning.

Do không làm chủ được tốc độ, phần đầu chiếc container húc trúng vào đuôi của chiếc Kia Morning. Cú húc tương đối mạnh khiến chiếc xe Kia Morning mất lái và xoay 180 độ bay vào làn ngoài cùng.

May mắn, do có dải phân cách ngăn lại nên chiếc Kia Morning không văng sang phần đường đối diện mà chỉ bị bật nảy lên. Ngay lúc này, phía sau là một chiếc sedan màu đen đi tới. Do kiểm soát được tốc độ nên đã không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Xe máy đâm vào xe tải khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Xe máy đâm vào xe tải khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ. Nguồn: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Vào khoảng 2h45 sáng ngày 5/12, tại Km155 Quốc lộ 3 (thuộc tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 97H- 000.96 do tài xế Nguyễn Văn L. (sinh năm 1987, trú tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Hà Nội - Cao Bằng va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 97G1-001.86 do 2 nam thanh niên đèo nhau.

Hậu quả, cú va chạm mạnh đã khiến 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là M.T.T. (sinh năm 2004, trú tại thôn Thôm Mò, xã Quân Hà, Bạch Thông) và T.H.N. (sinh năm 2005 trú tại tổ 12, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn).

Tại hiện trường, xe mô tô đang nằm phía trước mũi xe tải, trong khi đó 2 nạn nhân nằm bất động bên cạnh bánh xe ô tô.