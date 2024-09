Clip NÓNG 24h: Hình ảnh ô tô 16 chỗ vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP.HCM

Ô tô 16 chỗ vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP.HCM

Ô tô 16 chỗ bất chấp đèn đỏ, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TP. HCM. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 16/9, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại hình ảnh ô tô 16 chỗ vượt đèn đỏ, gây tai nạn.

Theo clip, khoảng 4 giờ cùng ngày tại ngã ba Khu Công nghệ cao thuộc phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP. HCM, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, chiếc ô tô 16 chỗ bất chấp lao qua giao lộ và đâm thẳng vào xe máy do một người đàn ông điều khiển. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý nhưng hai bên đã tự thương lượng, rời đi.

Để xử lý theo quy định, lực lượng chức năng đã được trích xuất camera, thu thập lời kể nhân chứng để tiếp tục điều tra.

Tài xế xe khách bất chấp nguy hiểm, cắt vạch xương cá thoát cao tốc bằng lối vào Vành đai 3

Tài xế xe khách bất chấp nguy hiểm, cắt vạch xương cá thoát cao tốc bằng lối vào Vành đai 3. Nguồn: Báo Giao Thông

Theo clip chia sẻ, vào khoảng 15h50' ngày 12/9 tại lối lên vành đai 3 trên cao từ đường Phạm Văn Đồng, khu vực nút giao Mai Dịch, Hà Nội một xe khách đang di chuyển ở phần đường cao tốc thì bất ngờ cắt qua vạch xương cá rồi thoát ra đường Phạm Văn Đồng bằng lối vào cao tốc Vành đai 3 trên cao, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang đi vào phần đường cao tốc.

Hành động này vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, gây nguy hiểm cho chính tài xế, hành khách trên xe và đe dọa đến sự an toàn của các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc.

Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra sự bức xúc trong cộng đồng.



Xúc động bức tâm thư của bé gái bị từ chối góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ

Xúc động bức tâm thư của bé gái bị từ chối góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Câu chuyện xúc động xảy ra vào ngày 14/9. Bé Phan Thiên An (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) một mình đến tìm gặp Ban quản trị khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi, nơi gia đình bé đang sinh sống.

Bé An lấy ra một xấp tiền lẻ mong được ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đang gặp bão lũ kèm theo là một bức thư ngắn của bé với nội dung: "Đây là tiền tiêu vặt con để dành được. Mong các cô, các chú gửi giúp con cho các bạn ở vùng lũ lụt. Mong các bạn vượt qua khó khăn và cố lên".

Tuy nhiên, do Ban quản trị không nhận tiền mặt mà chỉ nhận nhu yếu phẩm nên bé buồn bã quay ra, đến sân thì bật khóc vì không được đóng góp ủng hộ.

Thấy tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bé như vậy, mọi người đã hướng dẫn và cùng bé cầm tiền đến một tiệm hàng hóa gần đó mua hai thùng sữa để ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Tiếp đó, mẹ bé An cũng cho con gái thêm 350 ngàn đồng gửi cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Phú để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Khi đi ủng hộ, bé An đã viết sẵn tờ giấy nhỏ với nội dung rất cảm động.

Chị Hoàng Thị Vân Anh (mẹ bé An) cho biết hàng ngày cả gia đình đều theo dõi thông tin về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Bắc. Khi xem được cảnh vất vả, khó khăn của mọi người bé An nói rất thương các bạn ở vùng lũ. Sau đó, bé An xin được cầm tiền tiết kiệm để đi ủng hộ.

Chị Vân Anh cho biết thêm, số tiền lẻ là tiền tiết kiệm của bé An. Mỗi lần được người lớn cho tiền bé đều tiết kiệm, dành dụm không dám đi mua bất cứ thứ gì.

"Gia đình rất vui vì con mới nhỏ những đã biết suy nghĩ cho người khác. Việc làm của con bộc phát từ tấm lòng nên gia đình rất ủng hộ. Gia đình rất mong đóng góp nhỏ của con phần nào giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn", chị Vân Anh chia sẻ.

Nhận đồ cứu trợ, cụ ông Yên Bái có hành động khiến hàng triệu người xem sững sờ

Nhận đồ cứu trợ, cụ ông Yên Bái có hành động khiến hàng triệu người sững sờ. Nguồn: Saostar

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại vào ngày 11/9 cảnh người dân vùng lũ Yên Bái nhận đồ cứu trợ khiến hàng triệu người xem không khỏi xót lòng.

Trong dòng nước lũ chảy xiết, trời còn mưa tầm tã, người dân lội từ nhà ra và nước còn ngập đến cổ của họ. Lực lượng cứu hộ đã gửi những chiếc phao và túi đồ ăn để tiếp tế.

Đáng chú ý, clip ghi lại hình ảnh một cụ ông Yên Bái đứng trước căn nhà nước ngập quá đầu gối, đang đợi để được đội cứu hộ phát đồ ăn. Khi thấy đoàn thiện nguyện đến, cụ đã cúi đầu và chắp hai tay để nhận. Lúc nhận xong đồ, ông cụ không vào nhà luôn mà vẫn đứng bên ngoài dõi theo đoàn từ thiện với ánh mắt rưng rưng.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu về hơn 15 triệu lượt xem. Hình ảnh cụ ông chắp tay bày tỏ lòng biết ơn với người giúp đỡ khiến trái tim người nghẹn lại, vừa mừng lại vừa xót xa. Mừng vì cụ ông đã có đồ ăn để lót dạ trong những ngày bị bão lũ vây hãm. Nhưng cũng đau lòng vì nhận ra thiên tai thật khắc nhiệt, nó có khiến bất kỳ ai dù là người khỏe mạnh, trẻ tuổi hay trưởng thành cũng trở nên yếu đuối và nhỏ bé.

Ngoài ra, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động hỗ trợ, tương thân tương ái của đồng bào ta trong lúc hoạn nạn, khó khăn do thiên tại. Netizen cũng lời chúc đến gia đình cụ ông và những người dân ở Yên Bái sẽ bình an và sớm ổn định lại cuộc sống.