Clip NÓNG 24h: Hoảng hồn cảnh xe máy phóng như bay, lao thẳng vào vòng xuyến

Hoảng hồn cảnh xe máy phóng như bay, lao thẳng vào vòng xuyến

Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30/5, một xe máy phân khối lớn do nam thanh niên điều khiển, di chuyển với tốc độ cao trên đường. Khi đến nút giao có vòng xuyến lớn nằm ở chính giữa, chiếc xe không có dấu hiệu giảm tốc độ, lao thẳng vào vòng xuyến.

Va chạm mạnh khiến cả người điều khiển và phương tiện bị hất văng lên không trung, bay xa hàng chục mét. Qua tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra tại vòng xoay Ngãi Giao trên QL56, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau tai nạn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), tại hiện trường chiếc xe phân khối lớn vỡ nát, hư hỏng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cũng đã lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cháy nhà hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội lúc nửa đêm, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 22h30 phút tối 30/5 tại 1 nhà hàng có địa chỉ tại khu vực giáp ranh giữa phố Dịch Vọng Hậu và khu phố Duy Tân (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng ngọn lửa xuất phát từ đám cháy vẫn bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà hàng vẫn còn đông thực khách dùng bữa. Sau khi phát hiện vụ cháy, nhiều người đã hoảng loạn bỏ chạy ra bên ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Sau khoảng 15 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa.

Bước đầu ghi nhận vụ cháy quán ăn trong đêm không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị tai nạn

Khoảng 21 giờ 34 phút ngày 30/5, lái xe Đào Xuân Tân (29 tuổi), trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-363.51 kéo theo rơ móc lưu thông trên Quốc lộ 1D theo hướng Bắc - Nam. Khi xe này đến km 12+400 khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì tài xế Đào Xuân Tân cho xe mình vượt xe đầu kéo khác biển kiểm soát 89C-140.57, va chạm nhẹ với xe biển kiểm soát 89C-140.57 chạy cùng hướng.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-363.51 kéo theo rơ móc bị lật nghiêng và trượt một đoạn dài. Phần xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-363.51 nằm gác lên taluy dương Quốc lộ 1D, tài xế Đào Xuân Tân bị thương nặng mắc kẹt trong cabin, phần rơ móc và container nằm chắn ngang đường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn cứu hộ, triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ thứ cấp do tràn dầu.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 31/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã cứu được nạn nhân ra bên ngoài cabin và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé trai 7 tuổi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại ở Đồng Nai

Ngày 31/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp Công an phường Long Bình bắt được Nguyễn Thị Hồng Ngọc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Đặng Dương Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Vào trưa ngày 28/5, Dương Ngọc đi xe máy chở Hồng Ngọc trên con hẻm thuộc khu phố 5A (phường Long Bình). Khi thấy cháu H. (7 tuổi) đang đi bộ và cầm điện thoại (trị giá 3 triệu đồng), Dương Ngọc lái xe áp sát và cướp điện thoại mới mua của cháu H. rồi bỏ chạy. Hoảng hốt, bé trai chạy theo và khóc lớn.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng bắt giữ hai nghi can.