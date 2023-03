Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc Công an vây bắt hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe tại TP.Thủ Đức Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc công an vây bắt hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe tại TP.Thủ Đức

Công an TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công an TP.Thủ Đức, Công an quận 12 vây bắt 69 "quái xế" có hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng trên đường Nam Công Viên, phường Long Bình.

