Khoảnh khắc chồng đổ xăng lên người, bất ngờ ôm vợ rồi tự thiêu tại Hải Phòng

Vào chiều 24/11, tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) xảy ra sự việc khiến người dân hoảng sợ khi người chồng đổ xăng lên người, ôm vợ và bật lửa tự thiêu. Sau đó, cơ quan công an cùng nhân dân nhanh chóng tìm cách dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin, trước khi xảy ra sự việc ông M.V.H. (trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và vợ Đ.T.H. xảy ra mâu thuẫn nhiều ngày. Đến khoảng 11h ngày 24/11, hai vợ chồng ông H. về nhà mẹ vợ (ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy). Tuy nhiên, tại đây hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông H. bỏ đi đâu không rõ và người vợ đi tìm.

Một lát sau, người chồng quay lại nhà mẹ vợ trong trạng thái trên người có tẩm xăng và cầm dao tuyên bố sẽ giết cả nhà vợ. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng báo Công an xã Đại Hợp. Khi lực lượng công an xã có mặt cùng người dân can ngăn thì ông H. bất ngờ dùng bật lửa và ôm vợ tự thiêu.

Ngay lập tức, công an xã và người dân dùng bình phòng cháy ứng cứu. Tuy nhiên, ông H. bị cháy toàn thân và được đưa đi bệnh viện cấp cứu; còn bà H. bị bỏng nhẹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TP.HCM: Nhiều người thoát nạn sau tiếng nổ lớn

Theo đó, vào khoảng 20h40' tối 26/11, người dân sống tại đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn kèm mùi khét đặc.

Sau khi ra xem thì phát hiện đám cháy bốc lên tại ngôi nhà có địa chỉ 15/8/1C đường Vườn Lài (nối dài), phường An Phú Đông. Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, may mắn 5 người trong ngôi nhà đã kịp thời thoát ra khỏi biển lửa.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận 12 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ đã lên phương án tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, đồng thời ngắt toàn bộ điện trong khu vực cháy.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy được kiểm soát. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cháy hàng nghìn m2 rừng trồng do đốt nương ở Yên Bái

Ngày 26/11, theo thông tin từ UBND huyện Yên Bình, đơn vị vừa dập tắt đám cháy rừng trồng sản xuất tại khu vực khe Nà Định, thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 14h ngày 25/11, gia đình ông Phan Văn Minh (ở thôn Thái Y, xã Ngọc Chấn) khai thác gỗ rừng trồng tại diện tích đất do hộ gia đình canh tác tại khu vực khe Nà Định, thôn Nà Đình. Sau khai thác, gia đình dọn thực bì, đốt nương để trồng mới. Do gia đình chủ quan đã để xảy ra cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng và nhân dân tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy rộng, vị trí khó tiếp cận, có nguy cơ rất cao phát sinh lan rộng sang diện tích rừng của các xã lân cận (Cảm Nhân, Xuân Long của huyện Yên Bình), đơn vị báo cáo về huyện đề nghị chi viện.

Ngay khi nhận tin báo, huyện Yên Bình huy động tối đa các lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp. Đến 22h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê, diện tích rừng sản xuất tại khu vực khe Nà Định, thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn bị cháy khoảng 7.000 m2.

Sau khi đám cháy được dập tắt, huyện Yên Bình chỉ đạo xã Ngọc Chấn, Hạt Kiểm Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và gia đình ông Phan Văn Minh báo cáo tình hình thiệt hại; đề xuất các biện pháp khắc phục, loại cây trồng thay thế.

Chó cưng mất tích 4 ngày bất ngờ về cào cửa, phản ứng của chủ nhân khiến ai cũng vui lây

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc mừng rỡ của người chủ khi phát hiện chú chó cưng tìm về đến nhà sau 4 ngày mất tích khiến ai xem xong cũng vui lây.

Theo đó, đoạn video được cắt ra từ camera an ninh ở sân nhà. Vào khoảng tối khuya ngày 23/11, chàng trai từ trong sân nhìn ra cửa thì phát hiện bé cún tưởng mất đột nhiên trở về và đang cào cửa đòi vào nhà.

Ngay lập tức, nam thanh niên lao ra cổng và hét lên vô cùng vui sướng. Vừa vui vừa bất ngờ vì sự trở về của bé cún cưng, nam thanh niên chạy loanh quanh trong sân, vừa chạy vừa gọi người thân ra để chứng kiến khoảnh khắc đoàn viên.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi thấy cún con mất tích 4 ngày tìm được đường về nhà, thanh niên cho biết cảm thấy "vui hơn cả nhặt được vàng".

Nhìn khoảnh khắc thanh niên chạy nhảy tung tăng khắp nhà, không kìm nén nổi cảm xúc hạnh phúc nhiều người cũng cảm thấy hồi hộp và vui lây. Không ít ý kiến còn đòi nam thanh niên cho xem chân dung em "báo thủ" đi lạc 4 ngày mới tìm được đường về khiến cả nhà bất ngờ.