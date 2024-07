Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cứu sống cháu bé ngừng thở vì sặc sữa

Khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cứu sống cháu bé ngừng thở vì sặc sữa

Khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cứu sống cháu bé ngừng thở vì sặc sữa. Nguồn: MXH

Toàn bộ quá trình nữ điều dưỡng cấp cứu cho cháu bé đã được camera trên xe taxi ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo dõi đoạn clip, điều dưỡng Thảo vừa thực hiện các thao tác cấp cứu vừa liên tục nói: “Cố lên, cố lên, cố lên con…".

Trong suốt thời gian chiếc xe taxi chạy về Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên (Hải Phòng), điều dưỡng Thảo tập trung cao độ xử lý cấp cứu cho bé như ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp... May mắn, sau quá trình nỗ lực cấp cứu, trẻ đã có thể hô hấp trở lại.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, bé được chuyển tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục điều trị. Hiện, em bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Được biết sự việc xảy ra từ hôm 4/7 nhưng mới đây mới được chia sẻ lại trên MXH khiến nhiều người cảm kích.

Kinh hoàng xe máy kẹp 3 húc tung trạm xăng, 4 người bị thương

Xe máy chở 3 lao vào cây xăng, tông bay nam thanh niên. Nguồn: Người đưa tin

Nội dung đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy, vào hơn 12h ngày 12/7, một xe máy chở 3 chạy tốc độ cao bất ngờ lao vào trạm xăng, húc đổ 2 trụ bơm, hất văng 1 thanh niên đang đứng đổ xăng. Rất may, nhân viên đang bơm xăng cho khách may mắn tránh kịp nên không bị thương.



Theo clip ghi lại, cú tông cũng khiến 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng; xe máy gần như biến dạng hoàn toàn.

Người dân gần đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, bị thương nhiều ở cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh sát giao thông bị tông chấn thương sọ não tại chốt đo nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông bị xe tông chấn thương sọ não tại chốt đo nồng độ cồn. Nguồn: Tiền Phong

Vào khoảng 19h20 ngày 12/7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, xã Thạch Trung, huyện Hương Sơn.



Thời điểm này, Dương Nhật Hoàng và Nguyễn Văn Đài (17 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn) bất ngờ điều khiển xe máy với tốc độ cao lao đến phía chốt nồng độ cồn.

Phát hiện sự việc, CSGT Hoàng Hùng Cường cố gắng né tránh nhưng không kịp nên bị tông trúng. Cú tông mạnh khiến nam cảnh sát cùng hai thanh niên ngã xuống đường.

Cả ba người sau đó được đưa vào Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây, anh Cường được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tay trái và vùng ngực. Còn hai nam thanh niên cũng bị thương nặng phần đầu, mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn: OFFB

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11/7, khi một chiếc xe khách (9 chỗ hoán cải từ xe 16 chỗ) chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều đi Hải Phòng, khi tới thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) thì đâm vào đuôi xe bán tải. Hai xe dừng lại ở làn ngoài cùng bên trái, nơi có giới hạn tốc độ tối đa lên tới 120km/h.

Trong lúc hai tài xế xuống đường để giải quyết va chạm thì một xe 7 chỗ đang chạy tốc độ cao đã đâm vào hông xe khách rồi xoay ngang ra đường.

Hậu quả là một tài xế và một hành khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tài xế xe con phanh bất ngờ trên đường cao tốc

Tài xế xe con phanh bất ngờ trên đường cao tốc. Nguồn: OFFB

Tình huống diễn ra vào ngày 11/7 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn gần lối ra Hưng Yên.

Hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại cho thấy một chiếc xe đang di chuyển ở làn ngoài cùng bên trái, nơi cho phép ô tô chạy với tốc độ lên tới 120km/h, đã đột ngột phanh lại rồi bật xi-nhan, từ từ chuyển qua ba làn đường liên tiếp để ra khỏi đường cao tốc.

Việc này đã khiến tài xế xe có camera hành trình chạy ở làn giữa phải đạp phanh gấp để tránh đâm vào đuôi chiếc xe kia.