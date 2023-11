Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc tài xế xe tải vượt ẩu, tông ngã hai người đi xe máy rồi bỏ chạy

Khoảnh khắc tài xế xe tải vượt ẩu, tông ngã hai người đi xe máy rồi bỏ chạy

Khoảnh khắc tài xế xe tải vượt ẩu, tông ngã hai người đi xe máy rồi bỏ chạy. Nguồn: Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 8/11, xe tải di chuyển trên đường quốc lộ với với tốc độ cao, khi gặp xe phía trước, xe tải bất ngờ vượt phải và tông trúng xe máy đang chạy cùng chiều.



Va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy bị hất văng rồi ngã xuống đường, đáng nói sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại mà vẫn cố tình chèn qua chiếc xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã 3 Thanh Xá (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Các nạn nhân được xác định gồm bà N.T.B (59 tuổi, ngụ tại Thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai người còn lại là ông T.T.H (60 tuổi, chồng bà B) và cháu D.T.K (5 tuổi, cháu bà B) cùng ngụ tại xã Lộc An may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Cháy dữ dội cửa hàng ở quận Tân Phú, TP.HCM, nhiều người tháo chạy

Cháy dữ dội cửa hàng ở quận Tân Phú, TP.HCM, nhiều người tháo chạy. Nguồn: Người đưa tin

Vụ cháy xảy ra khoảng 10h35 ngày 10/11 tại căn nhà số 188 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

Thời điểm trên, người dân phát phát hiện căn nhà bất ngờ bốc cháy tại khu vực tầng 1 nên hô hoán cho người trong nhà biết.

Sau đó người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bùng lên kèm khói đen nghi ngút. Nhận thấy ngọn lửa chưa bén xuống tầng trệt, nhiều người vội di dời một số tài sản ra ngoài an toàn, người dân bên cạnh cũng ôm tài sản tháo chạy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường. Vài phút sau đám cháy được dập tắt, ngăn được cháy lan qua nhà hàng xóm.

Được biết tầng trệt căn nhà được sử dụng kinh doanh đồ điện tử đèn chiếu sáng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến bảng hiệu, nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Vượt ẩu khuất tầm nhìn, xe máy lao thẳng vào ô tô

Xe máy lao thẳng vào ô tô trong một tình huống giao thông quen thuộc. Nguồn: Báo Dân trí

Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hôm 7/11 và được camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, khi thấy một số ô tô đang đi thẳng cũng dừng hẳn lại để nhường, dường như tài xế xe con đã chủ quan, thiếu kiểm soát tốc độ và "quên" quan sát, lao thẳng sang đường. Đúng lúc này, xe máy đi tới với tốc độ khá cao, đâm mạnh vào hông ô tô.

Hậu quả là hai người đi xe máy ngã sõng soài.

Nhà máy hóa chất ở Texas phát nổ, hàng nghìn người phải sơ tán

Nhà máy hóa chất ở Texas phát nổ, hàng nghìn người phải sơ tán. Nguồn: X@Volcaholic

Một nhà máy sản xuất dung môi hóa học ở miền nam Texas, Mỹ đã phát nổ và bốc cháy hôm 8/11, khiến các cộng đồng lân cận phải trú ẩn tại chỗ để tránh khói độc tiềm ẩn. Một trường học gần đó đã được sơ tán.

Vụ nổ xảy ra tại Sound Resource Solutions ở Shepherd, một cộng đồng gồm 2.000 cư dân cách Houston khoảng 100 km về phía đông bắc. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của Quận Polk cho biết nhà máy chứa nhựa thông, axit photphoric, xylene, nhiên liệu diesel và axit sulfuric khi nó phát nổ.

Khoảng 19 công nhân tại nhà máy đã thoát ra ngoài mà không bị thương. Một nhân viên bị thương có liên quan đến sự cố xe nâng mà chính quyền địa phương tin rằng đó là nguyên nhân đã khiến nhà máy phát nổ, nhưng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Nhà chức trách cũng cho biết họ đã kiểm tra chất lượng không khí và hiện chưa phát hiện bất kỳ hóa chất nào trong không khí.