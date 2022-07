Tài xế xe chở hàng quá tải trọng liên tục chèn ép CSGT và cái kết

Tài xế xe chở hàng vượt tải trọng liên tục chèn ép CSGT. Nguồn: Giaoducthoidai

Ngày 22/7, Phòng CSGT - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã lập biên bản đối với lái xe điều khiển xe đầu kéo về hành vi chở quá tải cố tình chạy trốn.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng ngày 21/7, tại Km163+900 Quốc lộ 2 đi qua địa bàn huyện Hàm Yên, phòng CSGT- Công an tỉnh Tuyên Quang ra tín hiệu dừng phương tiện xe ôtô đầu kéo biển số 19C-163.xx, kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 19R-009.xx do lái xe B.H.H điều khiển để kiểm tra về tải trọng. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà cố tình tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức tổ tuần tra đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng để truy đuổi, đến Km184+500 Quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Hàm Yên), do lốp xe bị nổ, lái xe Hồ mới cho xe vào bên trái đường để dừng lại. Tiến hành cân kiểm tra tải trọng, kết quả phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng 79,20%.

Nữ Tiktoker thản nhiên ngồi lên băng chuyền hành lý ở sân bay

Nữ Tiktoker thản nhiên ngồi lên băng chuyền hành lý ở sân bay. Nguồn: TikTok

Mới đây, trên trang tiktok của H.K.T - người xưng là Á hoàng Doanh nhân, CEO một spa tại TP.HCM đã đăng tải đoạn clip trên với nội dung: "Bất kệ đời, lạc trôi".

Trong clip, cô này mặc đồ màu trắng, ngồi chống cằm trên băng chuyền, tự coi mình là một món hành lý ở sân bay. Trong khi đó có rất nhiều người đang đứng chờ xung quanh chiếc băng chuyền hành lý đó.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng đây là một hành động "câu view" phản cảm của những người chơi Tiktok, cần có biện pháp phạt mạnh tay để xử lý những người coi thường quy định ở sân bay. Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà Tiktoker làm ra những hành động kỳ quái, bất thường.

Tàu cao tốc phát nổ rồi bốc cháy trên biển khi đưa du khách tới "Đảo tử thần"

Tàu cao tốc phát nổ rồi bốc cháy trên biển khi đưa du khách tới "Đảo tử thần". Nguồn: Newsflare

Đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra vào ngày 20/7, cách bờ biển tỉnh Chumphon miền nam Thái Lan gần 10km. Một chiếc tàu cao tốc bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy trên biển khi đang trong hành trình chở 21 du khách đến với "đảo tử thần" nổi tiếng ở Thái Lan. Được biết, một tiếng nổ lớn phát ra từ động cơ khi chiếc thuyền vừa xuất bến được khoảng 5 phút. Vài phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ con thuyền.



Thót tim người đàn ông rơi từ mái lợp xuống trúng nóc tủ lạnh

Thót tim người đàn ông rơi từ mái lợp xuống trúng nóc tủ lạnh. Nguồn: OFFB

Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại tình huống nguy hiểm đang được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, trong sân có mái che của một cửa hàng đồ điện gia dụng đang để ngổn ngang điều hòa, tủ lạnh cũ,... bỗng nhiên có nhiều mảnh vỡ của tấm lợp fibro xi măng rơi lả tả xuống nền. Ngày sau đó, một người đàn ông rơi thẳng từ trên xuống. Rất may nạn nhân không bị thương nghiêm trọng.