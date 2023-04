Nam bảo vệ ở Bình Dương bị nhóm thanh niên hành hung, đá vào mặt

Ngày 2/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ bị hai thanh niên đe dọa, đẩy ra khỏi công ty. Sau đó, anh này bị một thanh niên đấm ngã xuống đường. Khi vừa đứng dậy, nam bảo vệ lại tiếp tục bị thanh niên dùng chân đá trúng hàm mặt khiến người này nằm úp mặt xuống đất, bất động một lúc. Chỉ đến khi người dân vào can ngăn thì 2 thanh niên mới rời đi. Nam bảo vệ cố gắng đứng dậy trong choáng váng, khó khăn khi xỏ dép để đi vào công ty. Khi clip xuất hiện, nhiều người tỏ ra rất bức xúc, đồng thời lên án hành vi đánh người của hai thanh niên.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 1/4, trước cổng 1 công ty trên đường An Phú 02, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Một lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết nguyên nhân dẫn đến việc hai thanh niên hành hung nam bảo vệ là do lúc họ tổ chức ăn nhậu thì nghe một số người nói lại là bảo vệ khó khăn với công nhân nên qua "nói chuyện".

Hiện công an phường đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 2 thanh niên trên.

Đà Nẵng: Xử lý thanh niên buông 2 tay chạy xe máy ở đèo Hải Vân rồi quay Tik Tok

Ngày 2/4, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản xử phạt N.V.T (17 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe; không có gương chiếu hậu; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp tiếp nhận video lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh T. chạy xe máy ở đèo Hải Vân, sau đó buông 2 tay khi điều khiển xe chạy trên đèo.

Đoạn video sau đó được T. đăng lên Tik Tok nhận rất nhiều phản ứng của dư luận. Nhiều người cho rằng, thanh niên này coi thường mạng sống và gây nguy hiểm cho người đi đường khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã xác minh và mời T. đến làm việc.



Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận, sáng 23/3 đã điều khiển xe máy hướng Đà Nẵng lên đèo Hải Vân chơi, khi đi về thì buông thả 2 tay để "làm xiếc", tự quay lại video dài hơn 30 giây và đưa lên mạng xã hội TikTok.

Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản xử phạt thanh niên này với những lỗi trên.

Bình Dương: Tiệm sửa xe bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, thiêu rụi nhiều tài sản

Tối 2/4, một tiệm sửa xe tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Theo đó, vào khoảng 21h30', tiệm sửa xe tại góc đường ĐT 747 - Hội Nghĩa 79 bất ngờ bốc cháy. Do thời điểm này vắng chủ, cửa khóa nên công tác dập lửa tại chỗ không được tiến hành. Chỉ đến khi ngọn lửa cháy lớn bao trùm cả tiệm sửa xe thì người đi đường mới phát hiện, hô hoán. Ngọn lửa sau đó còn cháy lan qua các dây điện và dây cáp viễn thông bên trên.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC thị xã Tân Uyên điều nhiều xe nước và các cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường phun nước dập lửa. Khoảng 30 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong tiệm sửa xe đã cháy rụi, trong đó có nhiều xe máy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Khoảnh khắc nổ ở St. Petersburg, nhà báo nổi tiếng thiệt mạng

Khoảnh khắc vụ nổ trong một quán cà phê ở St. Petersburg, Nga vào ngày 2/4 đã được ghi lại trong một video cho thấy một tia lửa xuất hiện lần đầu tiên bên trong quán cà phê, sau đó cửa sổ bị vỡ và mái hiên sập xuống.

Vụ việc xảy ra tại quán cà phê Street Bar ở Streetfood-Bar No 1. Theo các dịch vụ khẩn cấp, vụ nổ khiến một người chết và 30 người bị thương. Có thông tin cho rằng nạn nhân của vụ nổ là phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky.

Theo dữ liệu sơ bộ, một thiết bị nổ có đương lượng nổ hơn 200 gram TNT đã được kích hoạt tại quán cà phê này.