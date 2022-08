Clip NÓNG 24h: Nam sinh 16 tuổi ở Nam Định dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước

Nam sinh 16 tuổi ở Nam Định dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước

Nam sinh 16 tuổi Nam Định dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước. Nguồn: MXHGT

Theo clip, vào thời điểm trên, 2 thiếu niên đang đi xe máy trên đoạn đường tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thì nhìn thấy có người chấp chới dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoán. Một người mặc áo đen chạy vội ra, vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy ùm xuống sông, bơi ra cứu người đuối nước vào bờ. Trên bờ sông vẫn có nhiều người qua lại lúc đó nhưng đứng nhìn chứ không ai dám nhảy xuống cứu người. Đoạn clip dài hơn 1 phút khiến ai nấy trầm trồ thán phục. Qua xác minh được biết, người mặc áo đen từ trong nhà chạy thẳng ra sông, không ngần ngại cởi áo và nhảy xuống cứu người đuối nước là em Bùi Hải An, năm nay mới 16 tuổi.

Xe tải vượt đèn đỏ lao vun vút giữa dòng người

Xe tải vượt đèn đỏ lao vun vút giữa dòng người. Nguồn: Báo Người Lao Động

Theo tìm hiểu, vụ việc trên được camera hành trình của 1 chiếc xe ghi lại vào khoảng hơn 9 giờ ngày 2/8, trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm nói trên, chiếc xe có camera hành trình đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực vòng xoay đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - đường Phạm Ngũ Lão thì bất ngờ từ phía sau, chiếc xe tải màu trắng mang BKS: 29H-378.91 lao vun vút tới vượt đèn đỏ.

Ngay lúc này, khu vực vòng xoay có nhiều xe máy đang lưu thông từ đường Phạm Ngũ Lão qua khiến nhiều người chứng kiến một phen bàng hoàng. Rất may, nhiều người đi xe máy đã kịp thời né tránh và tài xế xe tải này đã đánh lái, lạng lách giữa dòng người.

Sau khi đoạn clip đăng tải, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi lái xe xem thường tính mạng của người đi đường.

Lấn làn xe container tông kinh hoàng 2 xe tải rồi lật nghiêng

Lấn làn xe container tông kinh hoàng 2 xe tải rồi lật nghiêng.

Vào lúc 12h30' ngày 2/8, tại Km 1804 + 500m, trên QL14, thuộc địa phận thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bị thương nhiều người.



Cụ thể, xe ô tô đầu kéo biển số: 82C-053.18 kéo theo sơ mi rơ mooc biển số: 82R- 000.66 do tài xế Phan Công Hoà (SN 1969 ở Phường Lê Lợi, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển đi từ hướng huyện Đăk Mil về tỉnh Đắk Lắk khi đến địa phận thôn 6, xã Trúc Sơn đã va chạm với xe ô tô tải biển số: 50H-079.32 do anh Nguyễn Ngọc An (SN: 1989 ở Phường Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương) điều khiển đi theo hướng ngược chiều.

Sau khi va chạm vào xe ô tô tải, xe đầu kéo tiếp tục va chạm vào xe ô tô tải biển số: 48H-011.65 do anh Nguyễn Thanh Quang (SN: 1977 ở xã Nam Bình, Đăk Song, Đăk Nông) điều khiển đi theo hướng ngược chiều lại, trên xe có phụ xe là anh Vũ Văn Quân (SN 1967) cũng ở xã Nam Bình, Đăk Song, Đắk Nông. Hậu quả anh Nguyễn Thanh Quang gãy nát xương đùi chân phải, gãy chân trái, chấn thương vùng bụng hiện đã chuyển lên Bệnh viện Vùng Tây Nguyên. Anh Vũ Văn Quân bị thương mắt trái, cằm, tay, đa chấn thương. Tài xế lái xe đầu kéo Phan Công Hoà bị chấn thương đầu, chân trái. 3 xe ô tô tải hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 400 trăm triệu đồng.

Nguyên của vụ TNGT ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do tài xế Phan Công Hoà điều khiển xe ô tô đầu kéo đi không đúng làn đường gây TNGT.

Cháy lớn ở ngôi biệt thự tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Cháy lớn ở ngôi biệt thự tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Thông tin ban đầu, vào hồi 21 giờ 9 phút ngày 2/8/2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Gia Lâm nhận tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 – Công an TP Hà Nội về việc xảy ra cháy nhà dân 3 tầng tại địa chỉ P168 lô M1, Khu đô thị 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Tại hiện trường, lửa bốc dữ dội từ tầng 3 của ngôi biệt thự. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Sau 20 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn. Rất may, đám cháy không có thiệt hại về người.