Clip NÓNG 24h: Nam sinh ở Hà Tĩnh bị nhóm thanh niên hành hung hội đồng giữa đường

Nam sinh ở Hà Tĩnh bị nhóm thanh niên hành hung hội đồng giữa đường. Nguồn: Zing

Khoảng 16h chiều ngày 7/8, em Nguyễn Bình A. (học sinh lớp 9G, Trường THCS Nguyễn Du) đi đá bóng cùng nhóm bạn. Khi về đến đoạn đường La Sơn Phu Tử (TP Hà Tĩnh), A. bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người lao vào đánh tới tấp. Nhóm thanh niên này dùng chân đạp, dùng mũ bảo hiểm phang tới tấp vào đầu của A. mặc cho nam sinh này van xin.

Anh Nam (bố của nam sinh A.) cho biết: "Sau sự việc, A. sợ hãi không dám báo với bố mẹ. Sau đó một người bạn của tôi đã gửi clip con trai bị đánh khiến tôi rất bức xúc. Trước giờ chỉ thấy trên mạng việc học sinh bị đánh hội đồng chứ chưa từng nghĩ điều này lại xảy đến với con trai của mình. Khi gặng hỏi thì A. nói với bố mẹ do có xích mích với một người trong nhóm này và bị cả nhóm lao vào đánh".

Cũng theo bố của A., hiện gia đình đã trình báo sự việc lên công an phường Nguyễn Du.

Xe con nhận "trái đắng" khi tạt đầu ô tô tải trên cao tốc. Nguồn: Báo Tiền Phong

Tình huống xảy ra vào hôm qua 8/8 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn Vực Vòng. Dù chưa đảm bảo khoảng cách an toàn với xe tải, chiếc ô tô con vẫn quyết định chuyển làn, gây ra vụ va chạm mạnh. Bị xe đầu kéo đâm từ sau, xe con bị gãy bánh và bung túi khí.

Rất may không có thiệt hại về người.

Cháy nhà dân gần cổng bệnh viện Nhi Trung Ương. Nguồn: MXH Giao thông

Khoảng 14h18 ngày 8/8, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo nhà dân số 59 ngõ 879 Đê La Thành (Ngọc Khánh, Ba Đình) xảy ra hoả hoạn.

Ngay khi nhận được tin, Trung tâm Chỉ huy Công an TP đã điều động 3 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa và Đội Chữa cháy& CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến triển khai chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Theo người dân chứng kiến sự việc, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2, nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan xuống tầng 1 của căn nhà. Người sống trong căn nhà vội vã bỏ chạy.

Được biết ngôi nhà bị cháy có kết cấu 3 tầng, tầng 1 bán hàng tạp hóa với nhiều vật dụng dễ cháy, tầng 2 và 3 cho thuê trọ, diện tích mặt bằng mỗi tầng khoảng 20m2.

Đến gần 15h, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cây cầu vòm gỗ 900 năm tuổi dài nhất Trung Quốc cháy rực hóa đống tro tàn. Nguồn: SaoStar

Tối 6/8, thông tin về cầu Vạn An - cây cầu gỗ 900 năm tuổi từ thời nhà Tống ở làng Thường Kiều, thị trấn Thường Kiều, huyện Bình Nam, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bất ngờ bị cháy rụi khiến người dân nước này bàng hoàng, tiếc nuối.

Người dân tại hiện trường chứng kiến sự việc cho biết, phần thân cây cầu bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ sau 20 phút. Do cấu trúc bằng gỗ của nó cũng là một phần dễ bắt lửa dẫn đến bị cháy rụi. Các thanh xà và gỗ cháy ngổn ngang, chỉ còn phần vòm ở phần nối với bờ là tương đối nguyên vẹn.