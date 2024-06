Clip NÓNG 24h: Nghi phạm lợi dụng lúc đi vệ sinh để tẩu thoát khỏi trụ sở công an tại TP.HCM

Nghi phạm lợi dụng lúc đi vệ sinh để tẩu thoát khỏi trụ sở công an tại TP.HCM

Ngày 1/6, Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an phường Tam Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tâm (35 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ ma túy và trộm cắp.

Tâm bị bắt giữ vào chiều 29/5 sau khi tổ công tác Công an phường Tam Bình tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện nghi vấn về tàng trữ ma túy. Lực lượng chức năng đưa Tâm về trụ sở để xác minh, xử lý.

Tại đây, Tâm còn được xác minh có liên quan hành vi trộm cắp ở địa bàn khác. Công an phường Tam Bình lập hồ sơ chuyển giao cho Công an TP Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.

Khoảng 14h11 ngày 29/5, lợi dụng lúc được cho đi vệ sinh, Tâm bất ngờ xô cán bộ công an và lao ra ngoài. Hắn chạy ra hướng cổng trụ sở, nhảy lên xe máy của một phụ nữ chờ sẵn và định tẩu thoát.

Tuy nhiên, người dân phát hiện và truy đuổi, khống chế được Tâm cùng người phụ nữ.

Bước đầu, người phụ nữ khai nhận được mẹ của Tâm nhờ mang cơm đến cho con trai. Khi đưa cơm xong, người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì Tâm chạy từ trụ sở công an ra, nhảy lên xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ lời khai của người này.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cướp tài sản trong F88, vung dao đâm người loạn xạ trên phố ở Đồng Nai

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bình (32 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, TP. Long Khánh, Đồng Nai) để tiến hành điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan công an, Bình nghiện ma túy và có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó vào chiều ngày 30/5, Bình điều khiển xe máy đến Phòng Giao dịch F88 tại đường Hồng Thập Tự (phường Xuân Trung, TP. Long Khánh) để tìm kiếm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đi, Bình mang theo trong người một con dao Thái Lan.

Khi đến Phòng Giao dịch F88, lợi dụng thời điểm phòng giao dịch vắng vẻ, không có người ra vào và chỉ có mình chị LTTL là nhân viên đang trông coi nên Bình đã nhanh chóng rút dao hăm dọa nữ nhân viên rồi yêu cầu đưa tiền và điện thoại. Do sợ, nạn nhân không dám kháng cự và buộc phải mở ngăn kéo có chứa tiền.

Thấy vậy, Bình cầm lấy một xấp tiền rồi đi ra ngoài và đe dọa nữ nhân viên này không được đuổi theo. Tuy nhiên, chị L vẫn chạy theo nên Bình nhanh chóng lên xe nổ máy bỏ chạy. Chị L tiếp tục nắm lấy phía sau đuôi xe máy thì Bình dùng dao đâm, cắt nhiều nhát vào tay khiến nữ nhân viên bị thương tích.

Sau đó, Bình chạy bộ ra ngoài tìm cách lẩn trốn nhưng bị người dân vây bắt. Tên cướp dùng dao chống trả nhưng sau đó bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở công an

Công an thu giữ một con dao Thái Lan, điện thoại di động hiệu iPhone 15 Pro màu đen và số tiền 21.502.000 đồng mà Bình cướp của nữ nhân viên.. Riêng chị L bị thương ở ngón tay, không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe đã ổn định.

Lái xe máy đi vào cao tốc, nam thanh niên nói không biết đường

Trước đó, ngày 28/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin phản ánh của người dân gửi đến số điện thoại Zalo đường dây "nóng" của lực lượng CSGT với nội dung có một nam thanh niên điều khiển mô tô đi vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (kèm theo video).

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, làm rõ nội dung vụ việc như sau: Khoảng 12h ngày 27/5, M.V.H (sinh năm 2002, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) điều khiển mô tô biển số 24B3-089.xx đi từ nút giao huyện Thanh Ba vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hướng đi thị xã Phú Thọ.

Ngày 30/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã mời M.V.H đến cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, M.V.H khai nhận do không biết đường nên đã đi vào cao tốc. H nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M.V.H về hành vi vi phạm "điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc" với mức phạt 2,5 triệu đồng và xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 4 tháng.

Hà Nam: Thấy bác trai bị ngã xe chở cây, nhóm nam sinh có hành động nhận nhiều lời khen ngợi

Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đẹp của một nhóm nam sinh ở Hà Nam.

Theo đó, 4 nam sinh chở nhau trên 2 xe máy. Trên đường đi học về, các nam sinh này gặp một bác trai chở cây bị đổ ven đường. Ngay lập tức, các bạn đã nhanh chóng dừng xe xuống giúp đỡ bác nâng cây lên xe, buộc lại cẩn thận rồi mới rời đi.

Theo người đăng tải clip, hình ảnh đẹp này là của các bạn học sinh đang theo học tại Trung tâm GDNN - GDTX Duy Tiên, Hà Nam.

Ngay sau khi khoảnh khắc này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã dành lời ngợi khen đến hành động đẹp của nhóm nam sinh này.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng phát hiện một chi tiết, đó là việc các em đi xe máy nhưng lại không đội mũ bảo hiểm. Do đó, dân mạng đã nhắc nhở các em nên đội mũ bảo hiểm khi tha gia giao thông, tuân thủ đúng luật ATGT.