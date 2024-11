Clip NÓNG 24h: Người đàn ông cầm gậy gỗ tấn công cán bộ công an trên phố ở TP.HCM

Người đàn ông cầm gậy gỗ tấn công cán bộ công an trên phố

Người đăng tải clip chia sẻ, sự việc diễn ra vào 13h ngày 8/11 tại giao lộ đường số 4 - Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM).



Thời điểm trên, người dân chứng kiến người đàn ông có biểu hiện không được bình thường trên tay cầm cây gỗ đuổi đánh một cán bộ công an. Người đàn ông sau đó dùng một vật dụng ném về phía cán bộ công an nhưng không trúng.

Người này tiếp tục cầm cây gỗ lao đến định tấn công song cán bộ công an đã lùi lại. Nhân lúc người đàn ông không chú ý, công an và người dân xung quanh đã ập vào khống chế đưa về trụ sở công an phường xử lý.

Khi được đưa về phường, người đàn ông có biểu hiện không bình thường, liên tục la hét. Người này được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ma túy, đồng thời thông báo cho người nhà. Còn công an trong clip trên mang cấp bậc thiếu tá, là cán bộ công an của phường 10, quận Tân Bình.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Xe máy vượt đèn đỏ lao vào xe đầu kéo khiến 1 người tử vong

Đoạn video được camera hành trình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 15 giờ ngày 7/11, tại một ngã tư, dù đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, thế nhưng chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển vẫn tăng tốc, băng qua đường.

Lúc này, từ phía đường giao cắt, một xe đầu kéo di chuyển theo đúng tín hiệu đèn cũng đang đi tới. Hậu quả, xe máy lao thẳng vào xe đầu kéo, người điều khiển xe máy sau đó ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐH605, đoạn giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông T.T. (SN 1976, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương),

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) nên dẫn đến tai nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe bán tải lấn làn, đi ngược chiều, vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe bán tải màu trắng lấn làn, đi ngược chiều, vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ).

Nội dung đoạn clip cho thấy, khi các phương tiện đang di chuyển ổn định trên cầu phao, bất ngờ ô tô BKS 19C- 143.xx phóng nhanh vượt qua khi đang lên dốc. Được biết, đây là đoạn dốc tại đường dẫn vào cầu phao phía bờ huyện Tam Nông.

Được biết sự việc xảy ra từ hôm 2/11 nhưng mới được cư dân mạng đào lại và up lên MXH khiến nhiều người bức xúc.

Hôm qua 8/11, một lãnh đạo UBND xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) cho biết, địa phương sẽ cho rà soát, xác minh đoạn clip nêu trên.