Clip NÓNG 24h: Nữ tài xế vô tư quay đầu xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hà Nội: Nữ tài xế vô tư quay đầu xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

CSGT xác minh nữ tài xế quay đầu ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nguồn: Báo Giao Thông

Sáng 6/11, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô Fadil màu đỏ đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ lùi xe và quay đầu, bất chấp dòng xe lưu thông đông đúc. Nữ tài xế còn tỏ ra thản nhiên khi vẫy tay chào người đang quay video.

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, vụ việc xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần nút giao Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Quan sát đoạn clip, người xem có thể thấy hình ảnh nữ tài xế đội mũ, bịt khẩu trang chở theo người trên ô tô. Sau vài thao tác lùi xe, nữ tài xế vô tư nhấn ga cho ô tô chạy ngược chiều và còn vẫy tay chào người đang quay video.

Hình ảnh clip cho thấy ô tô màu đỏ lùi xe rồi đi ngược chiều trên cao tốc có BKS 30G-975.70. Điều đáng nói, chiếc xe này lùi và quay đầu nên các phương tiện đi từ đường dẫn muốn nhập vào cao tốc phải dừng lại để chờ.

Trao đổi với PV, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh xử lý.

Theo quy định hiện hành, đối với lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, tài xế vi phạm sẽ bị phạt 17 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 6 tháng.

Gia Lai: Học sinh lớp 4 qua đường bị xe khách tông tử vong

Học sinh lớp 4 qua đường bị xe khách tông tử vong tại Gia Lai. Nguồn: Người Lao Động

Chiều 5/11, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 4 tử vong tại chỗ.



Vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Bá C. (52 tuổi, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách giường nằm BKS 81F-004.xx lưu thông trên Tỉnh lộ 669 theo hướng thị xã An Khê đi huyện Kbang.

Khi đến địa phận thôn 3, xã Đông, huyện Kbang thì đã tông vào em Đ.V.T. (9 tuổi, học sinh lớp 4) đang băng qua đường. Vụ tai nạn đã khiến em Đ.V.T. tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đắk Lắk: Người phụ nữ suýt mất mạng vì tạt đầu xe tải

Người phụ nữ suýt mất mạng vì tạt đầu xe tải tại Đắk Lắk. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 13h20 ngày 5/11, tại ngã 3 đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trương Quang Giao (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ bị thương.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị L. (63 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy BKS 47N2- 3738 lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng về Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Khi xe máy chạy đến ngã 3, bà Linh bất ngờ cho xe chuyển hướng sang trái để lên đường Trương Quang Giao thì xảy ra tai nạn với ô tô tải biển số 68H - 018.63 do tài xế Đinh Khắc H. (31 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đi cùng chiều phía sau. Hậu quả, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, bà Linh bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đi xe máy đã cho xe chuyển hướng đột ngột và không chú ý quan sát đã tạt đầu xe tải khiến tài xế không né tránh được.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước cổng một bệnh viện và người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào cấp cứu nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.