Nghệ An: Người đàn ông cầm xăng đốt nhà hàng xóm, nghi ghen tuông

Người đàn ông cầm xăng sang nhà hàng xóm đốt nghi ghen tuông tại Nghệ An. Nguồn: Người Đưa Tin

Chiều 9/6, thông tin từ UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông đâm vợ rồi đốt nhà hàng xóm, xảy ra tối 8/6 trên địa bàn.

Theo đó, đến hơn 11h trưa 9/6, người này đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở kênh Đào và đã tử vong. Thi thể người đàn ông được bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục điều tra. Người vợ đang được cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài ghi lại cảnh ông S., 45 tuổi, trú xã Tràng Sơn mang xăng sang nhà hàng xóm đổ xuống nền và đốt nhà.

Hình ảnh clip cho thấy lúc đó trong nhà có cả phụ nữ, trẻ em. Do mọi người đều kịp chạy ra ngoài nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, người đàn ông về nhà lấy xe máy lao xuống kênh Đào.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 8/6, sau khi nhậu trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ và ông S. dùng dao tấn công khiến người vợ tên N.T.L. 33 tuổi gục tại chỗ. Sau đó, người đàn ông này mang xăng sang nhà hàng xóm định phóng hỏa nhưng được mọi người can ngăn, dập lửa. Ông S. chạy xe máy ra cầu bắc qua sông Đào huyện Đô Lương rồi lao cả người và xe xuống sông, bị nước cuốn mất tích.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Có một số thông tin cho rằng, xảy ra sự việc là do ông S. ghen tuông. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an xã Tràng Sơn đã có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự và tìm kiếm ông S.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắc Giang: Xe máy ngã sõng soài vì va người đi xe đạp sang đường bất cẩn

Xe máy ngã sõng soài vì va người đi xe đạp sang đường bất cẩn tại Bắc Giang. Nguồn: Zingnews

Sự việc xảy ra vào sáng 9/6 trên đường qua xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Theo đoạn clip, một người đi xe đạp sang đường thiếu quan sát nên đã xảy ra va chạm với người chở vải đi với tốc độ cao. Sau pha va chạm, người đi xe đạp ngã ra đường còn người đi xe máy cũng mất thăng bằng, loạng choạng rồi trượt ngã sõng soài.

TP. HCM: Làm giả giấy tờ thu lợi 900 triệu đồng nhưng bị lừa 1 tỉ tiền chạy án

Làm giả giấy tờ thu lợi 900 triệu đồng nhưng bị lừa 1 tỉ tiền chạy án tại TP. HCM. Nguồn: Pháp luật TP HCM

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Trần Tiến Thành (35 tuổi, quê Đắk Lắk; tạm trú: TP Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em ruột Thành, tạm trú quận Bình Thạnh), Lương Triều Vỹ (22 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông), Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng với sáu người khác về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; đối với Lê Thị Duyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đã chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị lập chuyên án đấu tranh.

Chiều 29/5, công an ập đến trước cổng chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) bắt quả tang Vỹ đang giữ một thùng tài liệu nghi làm giả.



Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập đến địa điểm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) kiểm tra thu giữ một thùng tài liệu nghi giả của Hưng. 12 người liên quan đến vụ việc cũng được Ban chuyên án mở rộng, bắt giữ sau đó.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của những người này, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại như CMND, bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận thuyền trưởng, giấy đăng ký xe, phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, giấy khai sinh… cùng hơn 20 con dấu, máy ép nhựa và nhiều tang vật liên quan.



Thành khai nhận từng lên mạng xã hội đặt mua bằng lái giả và thấy đây là một hoạt động có lời nên tính làm giả kiếm tiền. Hồi cuối năm 2022, Thành cùng với Đạt thuê căn hộ trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức làm nơi sản xuất giấy tờ giả. Người này cũng mua các thiết bị máy móc, thuê năm người làm giả giấy tờ, đóng gói, giao nhận…

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Bắc Giang: Phóng nhanh, tài xế xe máy tử vong dưới gầm ô tô tải

Phóng nhanh, tài xế xe máy tử vong dưới gầm ô tô tải tại Bắc Giang. Nguồn: Zingnews

Hình ảnh được camera ghi lại vào sáng 9/6 tại Đình Trám, Bắc Giang. Tài xế xe máy phóng nhanh, vượt ẩu rồi ngã văng xuống đường. Đúng lúc này xe tải đi qua khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.